SPLITSKI KONCERT /

Thompson uoči spektakla na Gripama objavio važne upute: Jedna stvar je izuzetno bitna

Thompson uoči spektakla na Gripama objavio važne upute: Jedna stvar je izuzetno bitna
Foto: Net.hr

Od kraja prošle godine, Thompson je već održao rasprodane koncerte u Osijeku, Varaždinu, Zadru, Zagrebu i nedavno u Poreču

16.1.2026.
17:59
Antonela Ištvan
Net.hr
Marko Perković Thompson (59) večeras će održati prvi od dva rasprodana koncerta u splitskom Športskom centru Gripe, a grad pod Marjanom s nestrpljenjem iščekuje nastup jedne od najvećih domaćih glazbenih zvijezda. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, na njegovom službenom Instagram profilu objavljene su ključne organizacijske informacije za tisuće posjetitelja koji će ispuniti dvoranu.

Upute za ulazak i boravak u dvorani

U objavi, koja je stigla svega nekoliko sati prije početka koncerta, Thompsonov tim detaljno je razradio plan ulaska kako bi se osigurala protočnost i sigurnost svih prisutnih. Vrata dvorane otvaraju se već u 18:00 sati, a organizatori su uputili snažan apel posjetiteljima da dođu što ranije i tako izbjegnu neizbježne gužve na ulazima. Svaka kategorija ulaznica ima svoj predviđeni ulaz: vlasnici ulaznica za Parter usmjereni su na ulaz broj pet s južne strane, dok su za Tribine Jug rezervirani ulazi tri i četiri. Posjetitelji s ulaznicama za Tribine Sjever trebaju se uputiti na ulaz šest ili ulaz pet sa sjeverne strane. Gosti s VIP ulaznicama imaju poseban ulaz ispod južne tribine, pored Tommy garaže. Posebno je naglašeno pravilo o jednokratnom ulasku, što znači da nakon izlaska iz dvorane povratak više nije moguć. Cijela objava zaokružena je humanom porukom "Čuvajmo jedni druge!", koja poziva na međusobno poštovanje i odgovornost tijekom događaja.

Turneja koja ruši rekorde

Splitski koncerti dio su velike dvoranske turneje koja prati Thompsonov album "Hodočasnik" iz 2025. godine. Ova turneja samo je nastavak niza uspjeha koji je kulminirao prošlogodišnjim megakoncertom na zagrebačkom Hipodromu, gdje se u srpnju okupilo, prema procjenama, gotovo pola milijuna ljudi. Taj događaj, opisan kao "prikaz zajedništva", potvrdio je njegov status glazbenog fenomena čiji nastupi privlače mase. Od kraja prošle godine, Thompson je već održao rasprodane koncerte u Osijeku, Varaždinu, Zadru, Zagrebu i nedavno u Poreču. Iako su se uoči porečkog nastupa pojavili pozivi na njegovo otkazivanje, dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a obožavatelji su čak istaknuli transparent s porukom da ga žele vidjeti i u pulskoj Areni. Interes publike ne jenjava, što najbolje pokazuje podatak da je prvi najavljeni koncert u Rijeci, zakazan za 6. veljače, rasprodan u rekordnih 27 minuta, zbog čega je odmah dodan i drugi datum.

 

