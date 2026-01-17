Srbija došla do senzacije, a pomagao im je izbornik Njemačke: Pogledajte kobni potez Gislasona

Prvo iznenađenje ovog Europskog prvenstva kreirala je reprezentacija Srbije koja je u dvoboju 2. kola u skupini A u Herningu svladala Njemačku s 30-27, preokrenuvši zaostatak od četiri gola iz prvog poluvremena (13-17).

Zanimljivo je da je za možda i ključni potez utakmice zaslužan njemački izbornik Alfred Gislason koji je možda i koštao Nijemce. Naime, u 58. minuti je zvao time-out sekundu prerano jer je njegova momčad postigla pogodak koji je pregledom snimke poništen jer je time-out bio pozvan prije.

Srbija je to iskoristila, došla do dva razlike, slomila utakmicu, a onda u posljednjem napadu došli i do gola za 30-27 i važnu pobjedu koja je potpuno zakomplicirala skupinu A.