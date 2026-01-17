FREEMAIL
'KAKO BI ZEMLJA FUNKCIONIRALA' /

Trump ima novu ideju: 'Vrijeme je za novo vodstvo u Iranu'

Trump ima novu ideju: 'Vrijeme je za novo vodstvo u Iranu'
Foto: Saul Loeb/afp/profimedia

Trump je kritizirao iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao krivca za 'potpuno uništenje' vlastite zemlje

17.1.2026.
23:00
Hina
Saul Loeb/afp/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u subotu se izjasnio u korist promjene vlasti u Teheranu, rekavši da je "vrijeme za traženje novog vodstva u Iranu".

Vođe u Teheranu temelje svoju vladavinu na ugnjetavanju i nasilju, rekao je Trump za Politico.

Oštro je kritizirao iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao krivca za "potpuno uništenje" vlastite zemlje.

Trump ga je također okrivio za korištenje nasilja "u razmjerima koji nikada prije nisu viđeni".

"Kako bi zemlja funkcionirala - iako je to funkcioniranje na vrlo niskoj razini - vodstvo bi se trebalo usredotočiti na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja to činim sa Sjedinjenim Državama, a ne na ubijanje tisuća ljudi kako bi se zadržala kontrola", istaknuo je.

POGLEDAJTE VIDEO: S osmijehom od uha do uha Trump se dočepao Nobela: 'I jedan i drugi su se osramotili'

Donald TrumpIranAjatolah Ali Hamenei
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
