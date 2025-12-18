Duge zime, mrak po cijeli dan, a oni najsretniji na svijetu... Doznali smo finsku tajnu za sreću

'MAGIJA NA OVOM SVIJETU' /

Zime su duge i hladne, mrak pada užasno rano, već oko 2, visoka je stopa samoubojstava, još im je sad prijetnja iz Rusije stalno prisutna. Ipak, u Izvještaju o svjetskoj sreći za 2025., Finska je ponovno zauzela prvo mjesto – već osmu godinu zaredom. Hrvatska je 72. Koja li je finska tajna?

Htjeli smo to doznati od ljudi na licu mjesta, pa su nam se javile dvije Hrvatice iz Finske, jedna živi na jugu zemlje već 28 godina, više od pola života, druga posjećuje krajnji sjever baš svake zime. I u objašnjenjima se dosta preklapaju.

"Živimo u polarnoj noći, ali to ne umanjuje činjenicu da su Finci ponovo proglašeni najsretnijom nacijom na svijetu. Ne zato što su oni konstantno veseli i nasmiješeni, nego zato što vjeruju u svoju državu i svoj sustav. Imaju odlično zdravstvo i školstvo, kraće radno vrijeme. Fokus je na provođenju vremena s porodicom u prirodi", kazala je Hana Zudenigo, Hrvatica koja živi na sjeveru Finske.

Male bebe kad se ostavljaju u kolicima kraj kuće na -10 ili -15 stupnjeva i to je potpuno normalno, objašnjava Hana te napominje kako se Finci sa sjevera i juga razlikuju, oni sjeverniji su 'malo više divlji'.

"Polarna noć ne stvara toliki problem jer donosi polarnu svjetlost koja je prekrasna tako da imamo mali komadić sunca. Kad polarna noć završi nebo se prelijeva prekrasnim bojama, od nijansi roze, ljubičaste, crvene, plave, narančaste, jednostavno - magija na ovom svijetu... Ljudi koji posjete Laplon, ponovo se vrate i nazivaju Finsku svojim sretnim i sigurnim mjestom", kaže Zudenigo.

Finci imaju otkačen smisao za humor, tvrdi Hrvatica s juga Finske, Davorka Komsi. "Znaju se šaliti na svoj račun. Oni imaju i nešto što se zove inat. Oni to zovu sisu", ističe Davorka. Više o svemu doznajte u videu.