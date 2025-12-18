Garantiramo da ovo još niste vidjeli: Saborski zastupnik zapjevao u studiju RTL Direkta!

Imali smo prvo glazbenika, pa onda zastupnika Škoru, imali smo i svojevrsnog glazbenika, pa onda zastupnika Dreleta, imali smo i zastupnicu/glazbenicu Peović, a sad imamo novu zvijezdu u Saborskim klupama. Šira javnost nije baš za njega znala - dosad.

"Tata, ja i ti" prva je pjesma Ivice Bakse, zastupnika Nezavisne platforme Sjever koji je gostovao u RTL Direktu.

Recite mi pozadinu, otkad je tinjala ideja za pjesmu? Otkud je došla?

Ta ideja je tinjala već godinama i evo sad kad se približava božićno vrijeme, jedan moj najbolji kolega me htio iznenaditi i predložio mi je da snimimo pjesmu. Zahvaljujem se njemu koji je pokrenuo cijelu priču. Krenuli smo i u roku dva tjedna uspjeli smo napraviti i tekst i aranžman, pjesmu i spot. Tako da sam skroz zadovoljan. Pozadina je, nažalost, smrt mojeg oca, dok sam još bio u nekim budemo rekli tinejdžerskim danima. Kad se netko nešto takvo dogodi, onda dosta brzo odraste, tako da sam ja morao s nekih dvadesetak godina stati na svoje noge i odrastati malo prije nego netko drugi.

Kakve su reakcije? Je li vas povukao Gordan Jandroković ili netko u saborskoj kantini, onako za rukav i rekao - malo si falš?

Pjesma je izašla taman par sata prije kako je završio Sabor, tako da me nije još nitko povukao, ali ja se nadam da bude. Ja se nadam da se njima pjesma sviđa.

Osim u Saboru, kakve su reakcije?

Reakcije su stvarno super. Od rodbine do prijatelja, a i po reakcijama na Fejsu, tako da mislim da smo dobru stvar napravili.

Malo smo za vas znali do sada, malo ste istupali. Je li ovo neki način da se istaknete? Recimo, Bulj i Zekanović imaju one svoje rekvizite koje uvijek stavljaju, pa to puni naslove po portalima. Je li ova pjesma način da se vi istaknete?

To nema veze jedno s drugim. Gledajte, ja sam dosta aktivan u Saboru, ali moje su teme socijala, umirovljenici, besplatni vrtići. Možda to nije zanimljivo novinarima, tako da se nisam istaknuo, ali ova pjesma stvarno nije zbog neke svoje promocije. Ova je pjesma čisto iz srca i čisto za mojega tatu i za sve očeve na u Hrvatskoj i u cijelome svijetu.

Kad smo već kod vašeg saborskog djelovanja, u principu jedino po čemu ste se dosad isticali i što ste govorili cijelo vrijeme - 'nisam Plenkovićev žetončić'. Pa da onda to razriješimo. Jeste li žestončić ili niste?

Uvijek govorim da je riječ žetončić dosta uvredljiva. Nisam nikakav žetončić tako da odmah to riješimo.

Dobro, ali evo i sutrašnji Jutarnji ima baš na naslovnici to kako ste vi jedno od troje zastupnika koji su kao igrači s klupe za vladajuću većinu, da ste stali uz HDZ vezano za ove Bačićeve zakone.

A gledajte, to je novinarska sloboda. Novinari slobodno pišu što je njima volja. Na kraju krajeva, sve se to vidi i po našim istupima i po našim govorima.

Pitam vas zašto ste digli ruku za zakone?

Bili smo suzdržani i digli smo ruku jedino za za otpad. To je ono što smo mi digli ruku. Za ostalo nismo dizali ruku.

Ali stali ste uz vladajuću većinu.

Znači, ja sam to bio već istaknuo. Ja nisam neki klasični oporbeni zastupnik i ono što mislim da je dobro i da će biti dobro svima nama, ne samo u Međimurju, nego u cijeloj Hrvatskoj, da ću biti za. Znači, bez obzira bila to lijeva strana, bila desna strana. Znači mi u Saboru moramo shvatiti jednu stvar - da smo mi tu poslani i izabrani od ljudi i onda se moramo tako ponašati. Gdje vidimo da je nešto dobro, mi to dobro moramo podržati. Bez obzira bude nam se kasnije prozivalo žetončićima ili ne. Ali ako ja vidim i znam da je to na bilo koji način dobro za naše ljude, a pogotovo za moje Međimurje, ja ću uvijek to podržati.

Je li to onda ona famozna programska suradnja?

Nije to famozna programska suradnja, to je nešto što ja mislim da je korektno, realno, normalno i što bi svaki saborski zastupnik trebao zastupati u ovom visokom domu.

Vratimo se mi na pjesmu. Dakle, je li ovo prva u nizu? Je li slijedi album?

Ovo je prva u nizu. Ja vjerujem da bude još pokoja. Ne vjerujem da bude došlo do toga da bude album, ali nikad ne znate kako sam rekao na početku. Imam prijatelja koji me potaknuo na ovu pjesmu. Imam puno prijatelja, pa možda se još koji nađe, pa me potakne dalje za još pokoju pjesmu pa onda budemo vidjeli.

Koja vam je najdraža pjesma - bi li nam ju otpjevali?

Najviše slušam Olivera Dragojevića. On mi je omiljen. Ja vjerujem da i većini naših građana, tako da on mi je broj jedan. Pa onda Zdravko Čolić. Međimurje ima posebno prekrasne pjesme. To su pjesme s dušom.

Koja vam je međimurska draga?

Vuprem oči, to je jedna međimurska lijepa, ali teška pjesma sa snažnom porukom.

Baksa ju je zatim otpjevao, a kako je to zvučalo pogledajte u videu.

