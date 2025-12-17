Hoće li potez države zaustaviti divljanje cijena nekretnina? Ministar Bačić: 'Uvjereni smo...'

Sutra kreće program priuštivog najma. Raspisuje se javni poziv za sve koji žele dati državi svoj stan na upravljanje. U tom slučaju sklopite višegodišnji ugovor s APN-om, uzmete nekoliko desetaka tisuća eura i vrate vam stan u stanju u kojem su ga uzeli. Ipak uz jedan uvjet.

A još detalja RTL-ova Katarina Brečić doznala je u razgovoru s ministrom Brankom Bačićem koji je gostovao u studiju RTL-a Danas.

Je li ograničavajući kriterij o nekretnini koja mora biti prazna dvije godine? Hoće li odaziv biti malen?

Da, o tome smo razmišljali kad smo krenuli o izradi Nacionalnog plana stambene politike. Pokušali smo utvrditi koji je primjeren rok da ne bude izigravanja sustava priuštivog najma, da ne bi sadašnji najmoprimci u Hrvatskoj zbog ove mjere završili na ulici. Zato smo utvrdili da bi dvije godine bio primjeren rok u kojem su stanovi prazni i potičemo naše sugrađane koji imaju takve prazne stanove da se jave na naš program.

Znate li kakav bi odaziv mogao biti i postoje li iznimke od tog pravila od dvije godine?

Te iznimke od dvije godine smo propisali Zakonom o priuštivom stanovanju koji je u javnom savjetovanju i koji će biti donesen do Uskrsa. Predvidjeli smo tri moguća izuzetka, a to je da je stan nasljeđivanjem došao u posjed djece bivših vlasnika, u slučaju da osoba napusti stan i ode u dom umirovljenika, te da se radi o stanu u kojem su bili zaštićeni najmoprimci.

Što se tiče novca koji ćete davati vlasnicima stanova, vi ste gledali medijalnu cijenu najma. Međutim, imate li vi stvarne cijene? Vidjeli smo da je cijena najma na zagrebačkoj Trešnjevci ista kao na Jakuševcu ili Žitnjaku? To nije realno.

Već dugo godina naše Ministarstvo zajedno s Ekonomskim institutom u Zagrebu izdaje publikacije cijena nekretnina, a u zadnje dvije godine i visine tržišne i medijalne cijene. To smo povjerili instituciji koja to zna odraditi, ali na temelju stvarnih ugovora koji su prijavljeni u Poreznoj upravi.

Znači na Jakuševcu su prijavljivali podstanare, na Trešnjevci nisu?

Grad Zagreb je drugi po veličini iznosa najamnine nakon Dubrovnika i blizu Splita. To su tri destinacije koje kod nas imaju najviše cijene najamnina. Ako uspoređujemo zagrebačke kvartove, ovisi o broju prijavljenih ugovora u tom kvartu.

Ali imate krive podatke.

Nisu sigurno krivi. Vjerujemo da je Ekonomski institut, kao znanstvena institucija, napravio sve stručno i detaljno.

Što se tiče kupovine stanova po priuštivim cijenama, predlažete kriterij da se 35 godina ne mogu prodati niti iznajmiti. Dosta kritika je bilo na to?

Trpjeli smo kritike kako se Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji, i takozvani POS-ovi stanovi izigravaju pa se dobivaju državne potpore, imate smanjene kamate, niže rate, a taj stan preprodajete. I kod APN-ovih kredita je bila određena klauzula pa se to pokušavalo izigravati. Vezano uz Zakon o priuštivom stanovanju, ovdje su veliki novci u pitanju za pomaganje našim sugrađanima jer će pomagati jedinice lokalne samouprave, zemljište u cijeni će biti besplatno, neće biti plaćanja komunalne infrastrukture.

Nema šanse da smanjite tih 35 godina?

Još smo u javnom savjetovanju, ide procedura Vlade u dva navrata, procedura Sabora u dva navrata te ćemo još to sve protresi prije nego što usvojimo Zakon.

Hoćete li zaustaviti rast cijena nekretnina?

Jučer je Europska komisija izašla sa svojim planom priuštivog stanovanja, devet mjeseci iza nas, i veliki dio odredaba se temelji na našim ranijim rješenjima, među njima je i ovaj priuštivi najam. Uvjereni smo da podizanjem broja stanova na tržište ili najma ili kupoprodaje, smanjit će ili bar zaustaviti rast cijena nekretnina u Hrvatskoj, što je bio i osnovni cilj prilikom donošenja plana stambene politike.

Hoće li priča oko takozvanih zakona o gradnji završiti na Ustavnom sudu ili referendumu?

To je odluka oporbe. Mi smo spremni. Oporba je najavila da će propitkivati ustavnost našeg zakonskog paketa. Očekujem da taj prijedlog prijave Ustavnom sudu i nadam se da će to sud riješiti čim prije.

