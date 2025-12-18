SAD i Venezuela na rubu sukoba: vojna blokada, Monroeova doktrina i strah od rata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TVRTKO JAKOVINA U DIREKTU /

Očekivalo se, ali američki predsjednik Donald Trump u srijedu navečer ipak nije pričao bi se uskoro mogao dogoditi američki kopneni napad na Venezuelu.

Otprilike 15 tisuća američkih vojnika muva se u blizini.

Već tjednima raketama potapaju brodove koji navodno prevoze ​​drogu na Karibima. Isto tako, blokirani su svi tankeri koji ulaze ili izlaze iz Venezuele.

Nismo se ovih dana izravno stigli detaljnije pozabaviti eskalacijom između Amerike i Venezuele, zato je gost u RTL Direktu bio povjesničar Tvrtko Jakovina.