Otkrivena velika tajna o čovjeku o kojem svi pričaju: Jedno o njemu posebno intrigira

Uoči nadolazećeg borilačkog spektakla FNC 26, kojim će najbolja MMA promocija u jugostičnoj Europi zaključiti iznimno uspješnu godinu za regionalnu scenu mješovitih borilačkih sportova, svoja očekivanja i analizu za portal Net.hr podijelio je jedan od najboljih hrvatskih kickboksača, Andrej Kedveš. S obzirom na to da je dvorana u Podgorici, popularna Morača, već rasprodana, a popis borbi jamči uzbuđenje, Kedveš predviđa još jedan događaj za pamćenje koji bi mogao lansirati novu zvijezdu na svjetsku scenu.

Spektakularan fight card kao jamstvo akcije

FNC 26 pravom nosi epitet spektakla. Prema Kedvešu, popularnom AK47, snaga fight carda leži u savršenom spoju boraca različitih profila, što je recept za vrhunsku večer borilačkih vještina.

Velika se prašina digla oko njega i to s razlogom. Janičić je poznat kao kompletan borac koji ima iznimne kvalitete, kako u parteru i hrvanju, tako i u modernim udaračkim tehnikama. Miloša Janičića vrlo vjerojatno nakon još jedne ili dvije pobjede čeka UFC karijera. Andrej Kedveš za Net.hr.

"Ako se osvrnemo na fight card, možemo vidjeti neke mlade nadolazeće nade, regionalne zvijezde, ali i borce s velikim iskustvom, uključujući i borce UFC-a. Sigurno je da akcije neće nedostajati", istaknuo je Kedveš, naglašavajući kako spoj mladosti i iskustva publici garantira dinamične i neizvjesne mečeve. Očekivanja su velika, a rasprodana dvorana samo potvrđuje ogroman interes publike za događaj koji zatvara godinu s "jakim efektom". FNC promocija je već toliko razvijena i dorasla je tim sljedećim velikim koracima koje namjerava napraviti - širenjem izvan regije. Smatram da FNC ima sve alate da to širenje bude uspješno i da dobije još veću popularnost i vrijednost same promocije".

Kompletan borac pred vratima elite

Posebnu pažnju Kedveš je posvetio borcu o kojem se puno priča, Crnogorcu Milošu Janičiću. Njegova karijera dobila je značajan zamah nakon impresivne pobjede nad Bojkovićem, a Kedveš smatra da je pažnja koju dobiva itekako zaslužena.

"Velika se prašina digla oko njega i to s razlogom. Janičić je poznat kao kompletan borac koji ima iznimne kvalitete, kako u parteru i hrvanju, tako i u modernim udaračkim tehnikama", objasnio je Kedveš. Dodao je kako je Janičić svoje vještine već dokazao u prijašnjim mečevima kroz karijeru, boreći se u raznim organizacijama, ali i ističe kako je FNC prava promocija za njega.

Ono što najviše intrigira jest Kedvešova procjena Janičićeve budućnosti. Smatra ga borcem vrhunske kvalitete čiji je put jasno usmjeren prema najvećoj svjetskoj pozornici.

"Njega vrlo vjerojatno nakon još jedne ili dvije pobjede čeka UFC karijera", zaključio je Kedveš, dajući hrabru, ali argumentiranu prognozu koja će zasigurno dodatno pojačati interes za Janičićev nastup na FNC 26.

POGLEDAJTE VIDEO: Od ovoga rastu otkucaji! Trailer za FNC 26 najavio rat u kavezu