Najbolji učitelj na svijetu u podcastu 'Offline' otkrio formulu za uspjeh

U vremenu kada se često čuje kako su današnje generacije izgubljene, a obrazovni sustav prepun izazova, priča Dejana Nemčića, profesora geografije proglašenog najboljim na svijetu, zvuči kao da dolazi iz nekog drugog, boljeg svemira.

Gostujući u podcastu Net.hr-a 'Offline' kod Ivane Ivande Rožić, Nemčić je otkrio da formula za uspjeh s djecom nije skrivena u strogim kurikulumima i utrci za ocjenama, već u nečemu mnogo jednostavnijem i snažnijem: emociji, povjerenju i iskrenom razgovoru.

Njegov rad dokaz je da ipak nije sve tako crno i da u hrvatskim zbornicama sjede ljudi koji mijenjaju svijet, učenika po učenika.