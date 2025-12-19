FREEMAIL
POSLASTICA VEČERI /

Dame su spremne: Sara i Ivana oduševile publiku već na vaganju! Sprema se spektakl

Pred nama je novi borilački spektakl koji donosi vodeća regionalna MMA organizacija FNC. U Podgorici je na redu FNC 26 i svi uvjeti za novu nezaboravnu večer su tu. Imat ćemo deset mečeva, od čega osam u MMA-u, jedan bare knuckle i jedan ultimate kickboxing okršaj. U jedinoj ženskoj borbi večeri snage će odmjeriti Sara Luzar Smajić i Ivana Petrović, koje će bez sumnje oduševiti publiku. Evo kako je to izgledalo na ceremonijalnom vaganju održanom dan prije eventa. 

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18.30.

19.12.2025.
19:44
Sportski.net
Fnc 26FncSara Luzar SmajićIvana Petrović
