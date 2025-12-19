Svi upozoravaju, djeca ne slušaju: Dječak ostao bez prsta zbog pirotehnike

EKSPLODIRALA U RUCI /

Unatoč upozorenjima, zabranama i kaznama - dječak je u Privlaci, nedaleko od Vinkovaca, zadobio teške ozljede kada mu je pirotehnika eksplodirala u ruci! Policija je potvrdila da je rukovao pirotehnikom F3 kategorije. Dječak je prebačen u KBC Osijek gdje je hitno operiran. Obavljen je očevid, u tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija ponovno apelira na roditelje i podsjeća da djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakva pirotehnička sredstva, te da je prodaja sada dopuštena za kategorije F2 i F3 starijima od 18, ali ne i upotreba. Boris Mišević razgovarao je s dječjim kirurgom iz Klaićeve...