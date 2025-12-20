Već u prvoj borbi sjajan potez koji je izazvao glasan pljesak mnogobrojne publike

NET I VOYO /
Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično.
Prva borba večeri - Velter kategorija: Dalibor Dragojević (Crna Gora) vs. Selver Mahmić (Bosna i Hercegovina) - pobjeda Dragojevića u drugoj rundi submissionom.
Dragojević je u drugoj rundi uspio vješto okrenuti suparnika koji se vrlo brzo nakon toga predao.
