KAKAV OKRET /

Već u prvoj borbi sjajan potez koji je izazvao glasan pljesak mnogobrojne publike

Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično. 

Prva borba večeri - Velter kategorija: Dalibor Dragojević (Crna Gora) vs. Selver Mahmić (Bosna i Hercegovina) - pobjeda Dragojevića u drugoj rundi submissionom. 

Dragojević je u drugoj rundi uspio vješto okrenuti suparnika koji se vrlo brzo nakon toga predao. 

FNC 26 gledajte na platformi VOYO i tekstualni prijenos na Net.hr. 

20.12.2025.
19:35
Sportski.net
Fnc 26
