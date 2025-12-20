FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽIĆNA PRIČA KOJA VRAĆA VJERU /

Žive jaslice u Zagrebu dirnule mnoge: Bivši ovisnici oživjeli Isusovo rođenje

Već tradicionalne žive jaslice zajednice Cenacolo ponovno oživljavaju duh Božića u Zagrebu. Predstavu kojom se prikazuje Isusovo rođenje izvode bivši ovisnici. Scenografija prikazuje Isusovu rodnu štalicu, a u njoj sudjeluju Sveta obitelj, mudraci, pastiri i domaće životinje. Nakon preseljenja s Kaptola zbog obnove katedrale, već treću godinu predstave se održavaju u Parku Opatovina. Likove utjelovljuju nekadašnji članovi Zajednice Cenacolo, koji poručuju da su jaslice simbol i njihovog rođenja, jer su se u zajednici ponovno rodili.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Valentinom Antunović, voditeljicom zajednice Cenacolo. Cijeli razgovor pogledajte u videu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.12.2025.
20:03
RTL Danas
žive JasliceZagrebBivši Ovisnici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx