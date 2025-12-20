Žive jaslice u Zagrebu dirnule mnoge: Bivši ovisnici oživjeli Isusovo rođenje

BOŽIĆNA PRIČA KOJA VRAĆA VJERU /

Već tradicionalne žive jaslice zajednice Cenacolo ponovno oživljavaju duh Božića u Zagrebu. Predstavu kojom se prikazuje Isusovo rođenje izvode bivši ovisnici. Scenografija prikazuje Isusovu rodnu štalicu, a u njoj sudjeluju Sveta obitelj, mudraci, pastiri i domaće životinje. Nakon preseljenja s Kaptola zbog obnove katedrale, već treću godinu predstave se održavaju u Parku Opatovina. Likove utjelovljuju nekadašnji članovi Zajednice Cenacolo, koji poručuju da su jaslice simbol i njihovog rođenja, jer su se u zajednici ponovno rodili.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Valentinom Antunović, voditeljicom zajednice Cenacolo. Cijeli razgovor pogledajte u videu