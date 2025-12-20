Filip i Boris spremni za završnicu nevjerovatne godine: Evo što kažu naši današnji komentatori

fnc 26 /

FNC je po prvi put stigao u Crnu Goru, a već pri ulasku u dvoranu bilo je jasno da Podgoricu čeka posebna borilačka večer. Arena je ispunjena do posljednjeg mjesta, a organizatori su čak i pričekali s početkom eventa kako bi svi navijači zauzeli svoja mjesta.

Za premijerni dolazak u Podgoricu pripremljen je snažan fight card, uz prepoznatljivu FNC produkciju i atmosferu kakvu publika u regiji već očekuje. Sve je spremno, FNC 26 može početi.