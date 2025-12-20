FREEMAIL
ŠOU /

Putovali 9 sati, izbjegavali 'luđake' po cesti: 'Kako ljudi voze... Što je ovo, gledaj ono'

Putovali 9 sati, izbjegavali 'luđake' po cesti: 'Kako ljudi voze... Što je ovo, gledaj ono'
Foto: Screenshot/net.hr

Boris Jovičić, Filip Pejić i Vehmir Džakmić imali avanturu vozeći se prema Podgorici na FNC 26 event

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
20.12.2025.
20.12.2025.
8:01
Screenshot/net.hr
FNC pomocija zatvara vrlo uspješnu 2025. godinu eventom koji se tjednima čekao. FNC uistinu pomiče granice i piše povijest. Borilačka javnost, svatko tko prati MMA, s velikom dozom impresija gleda prema nevjerojatnom rastu FNC organizacije, a borilački svijet ove subote gledat će prema Podgorici. Glavni grad Crne Gore po prvi put u povijesti postaje domaćin najveće regionalne MMA organizacije, Fight Nation Championshipa, koja u kultni Sportski centar Morača donosi spektakularni FNC 26, događaj koji je već sada srušio sve rekorde interesa.

Deset vrhunskih borbi u MMA, bare-knuckle boksu i ultimate kickboxingu obećavaju večer za pamćenje, a da je Crna Gora spremna za ovakav spektakl, potvrdio je i sam predsjednik FNC-a, Dražen Forgač. Prema njegovim riječima, Podgorica je "u transu", a "neviđena ludnica" koja vlada za ulaznicama rezultirala je potpuno rasprodanom dvoranom danima prije samog događaja. A u transu je naša ekipa. 

Spektakularni FNC 26 gledajte u subotu od 18.30 na platformi VOYO gdje god se nalazili, a tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Dakle, pravu avanturu imali su Boris Jovičić, RTL-ov komentator FNC 26 eventa, sukomentator mu Filip Pejić, poznati hrvatski MMA borac uvijek spreman na zezanciju i Vehmir Džakmić, reporter Net.hr-a. Veseli trojac devet sati se vozio prema Podgorici, a Pejić je u intervjuu našem Vehmiru Džakmiću dan prije eventa, dakle u petak, otkrio kako je to izgledalo. 

"Dojmovi s puta su idealni, super, sve je TOP kao što možete vidjeti. Ne, zezam se. Sve u svemu, ekipa je odlična, atmosfera je dobra i mislim da će i noć biti u subotu još bolja."

Što se Filipa Pejića prvo dojmilo kad je ekipa ušla u Crnu Goru?

"Pa vozači okolo kako voze i ono, i Boris koji je vozio, jadan mi ga je bilo, stalno je onako napeto gledao okolo, što je ovo, gledaj ovo, gledaj ono. Sve u svemu, vozači su mi zapeli za oko", kazao je dobro raspoloženi Nitro. 

Što je još Filip Pejić rekao našem Vehmiru Džakmiću, pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC u Podgorici rasprodan, ali ne brinite se! Evo kako možete pratiti jedinstveni spektakl

Fnc 26FncFilip PejićBoris Jovičić
ŠOU /
Putovali 9 sati, izbjegavali 'luđake' po cesti: 'Kako ljudi voze... Što je ovo, gledaj ono'