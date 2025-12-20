Putovali 9 sati, izbjegavali 'luđake' po cesti: 'Kako ljudi voze... Što je ovo, gledaj ono'
Boris Jovičić, Filip Pejić i Vehmir Džakmić imali avanturu vozeći se prema Podgorici na FNC 26 event
FNC pomocija zatvara vrlo uspješnu 2025. godinu eventom koji se tjednima čekao. FNC uistinu pomiče granice i piše povijest. Borilačka javnost, svatko tko prati MMA, s velikom dozom impresija gleda prema nevjerojatnom rastu FNC organizacije, a borilački svijet ove subote gledat će prema Podgorici. Glavni grad Crne Gore po prvi put u povijesti postaje domaćin najveće regionalne MMA organizacije, Fight Nation Championshipa, koja u kultni Sportski centar Morača donosi spektakularni FNC 26, događaj koji je već sada srušio sve rekorde interesa.
Deset vrhunskih borbi u MMA, bare-knuckle boksu i ultimate kickboxingu obećavaju večer za pamćenje, a da je Crna Gora spremna za ovakav spektakl, potvrdio je i sam predsjednik FNC-a, Dražen Forgač. Prema njegovim riječima, Podgorica je "u transu", a "neviđena ludnica" koja vlada za ulaznicama rezultirala je potpuno rasprodanom dvoranom danima prije samog događaja. A u transu je naša ekipa.
Dakle, pravu avanturu imali su Boris Jovičić, RTL-ov komentator FNC 26 eventa, sukomentator mu Filip Pejić, poznati hrvatski MMA borac uvijek spreman na zezanciju i Vehmir Džakmić, reporter Net.hr-a. Veseli trojac devet sati se vozio prema Podgorici, a Pejić je u intervjuu našem Vehmiru Džakmiću dan prije eventa, dakle u petak, otkrio kako je to izgledalo.
"Dojmovi s puta su idealni, super, sve je TOP kao što možete vidjeti. Ne, zezam se. Sve u svemu, ekipa je odlična, atmosfera je dobra i mislim da će i noć biti u subotu još bolja."
Što se Filipa Pejića prvo dojmilo kad je ekipa ušla u Crnu Goru?
"Pa vozači okolo kako voze i ono, i Boris koji je vozio, jadan mi ga je bilo, stalno je onako napeto gledao okolo, što je ovo, gledaj ovo, gledaj ono. Sve u svemu, vozači su mi zapeli za oko", kazao je dobro raspoloženi Nitro.
Što je još Filip Pejić rekao našem Vehmiru Džakmiću, pogledajte u priloženom videu gore.
