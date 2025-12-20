Epidemiologinja Diana Nonković o AH3N2 soju koji uzrokuje veći broj oboljelih od gripe

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska se suočava s naglim porastom broja oboljelih od gripe, a situacija je u posljednjim tjednima postala ozbiljna. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorava na neuobičajeno brz rast prijava, uz potvrdu dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama.

Prema podacima HZJZ-a, broj oboljelih snažno raste već treći tjedan zaredom, a razlog tome je raniji početak sezonske cirkulacije virusa.

Brojne škole i vrtići diljem zemlje bilježe velik broj izostanaka djece i učenika zbog simptoma gripe, što dodatno potvrđuje razmjere epidemije. Stručnjaci navode kako je blagdansko razdoblje, uz veća okupljanja i putovanja, dodatno pridonijelo širenju gripe. Boravak u zatvorenim prostorima i česti kontakti omogućili su virusu da se brže prenosi među stanovništvom.

Najveći broj zaraženih na sto tisuća stanovnika bilježe južne županije. Na vrhu ljestvice nalaze se Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, gdje je pritisak na zdravstveni sustav posebno izražen.

U samom središtu Splitsko-dalmatinske županije, reporter RTL-a Rade Županović razgovarao je s Dianom Nonković, voditeljicom Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

