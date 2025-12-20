Djeca treniraju na ulici, navijači u transu: Svi jedva čekaju početak FNC 26!

Podgorica danas nije samo glavni grad Crne Gore, ona je ovih dana i epicentar borilačkog sporta u regiji. Dok posljednje zrake prosinačkog sunca uljepšavaju 'grad pod Goricom', gradom struji energija kakva se rijetko osjeća. Nije to obična subotnja vreva. Ovo je zatišje pred oluju, kolektivno zadržavanje daha u iščekivanju večerašnjeg FNC 26 spektakla koji će doći u dvoranu Morača.

U kafićima, umjesto politike i svakodnevnih tema, glavna priča su "main event" i "co-main event". Konobari, prolaznici, stari i mladi, svi imaju svog favorita i prognozu. Predsjednik FNC-a Dražen Forgač s punim je pravom najavio spektakl kakav Crna Gora još nije vidjela, jer grad je pokazao da zna i želi stvoriti atmosferu o kojoj će se dugo pričati.

Dva imena na svačijim usnama

U moru sjajnih borbi koje nas očekuju, dva imena odjekuju posebno glasno. Prvo je ono Miloša "Cobre" Janičića, domaćeg heroja koji predvodi večerašnji program. Njegova borba protiv iskusnog UFC veterana, Brazilca Alexa "Cowboya" Oliveire, više je od običnog meča, tako nam kažu njegovi Varvari. To je ispit zrelosti i prilika da pred svojim narodom pokaže da pripada samom vrhu. Popularnost koju Janičić uživa u rodnom gradu je nevjerojatna, a podrška koju će imati s tribina bit će vjetar u leđa kakav se samo poželjeti može.

Drugo ime, koje izaziva jednaku, ako ne i vatreniju reakciju, jest ono Vase "Psiha" Bakočevića. Njegov stil i karizma donijeli su mu vojsku obožavatelja, a večerašnji "bare-knuckle" okršaj protiv Poljaka Artura Sowinskog obećava pravi rat. Tenzije su dosegle vrhunac već na jučerašnjem vaganju, gdje je fizički kontakt spriječen tek intervencijom osiguranja i čelnika organizacije.

Budući šampioni na podgoričkom asfaltu

Najbolji prizor koji svjedoči o dubini MMA groznice u Podgorici ne nalazi se u dvorani ili press centru, već na običnim gradskim igralištima. Tamo, na hladnom betonu, odrasta neka nova generacija boraca. Grupa dječaka, ne starijih od deset ili dvanaest godina, umjesto nogometne lopte, bira borbu sa sjenama. Imitiraju pokrete svojih idola, Janičićeve kombinacije i Bakočevićeve ulaske. Svaki udarac nogom u prazno i svaka eskivaža popraćeni su dječjim uzvicima...

U jednom trenutku, prepoznavši nas kao dio medijskog tima, prišli su nam... "Možete li nas ubaciti unutra večeras? Ne trebaju nam sjedala, stajat ćemo sa strane, samo da vidimo Cobru", pitao je jedn. Obećali su da će doći na "Meet and Greet" i strpljivo čekati na autograme. Ta dječja strast i želja da budu blizu svojih idola, možda je i najbolji pokazatelj koliko ovaj sport znači Podgorici. Oni ne sanjaju o Real Madridu ili Barceloni, oni sanjaju o FNC kavezu...

