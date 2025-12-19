FNC 26 trese Moraču! Nakon dugog puta donosimo prognoze Filipa Pejića

Nakon gotovo deset sati vožnje, naša ekipa stigla je iz Zagreba u Podgoricu. Glavni grad Crne Gore već diše u ritmu borilačkih sportova, a sve je spremno za FNC 26, posljednji veliki regionalni borilački događaj u godini koji obećava vatromet u kavezu. Atmosfera je naelektrizirana, a dvorana Morača bit će epicentar sportskih uzbuđenja.

Dugi put do borilišta

Naše putovanje započelo je u devet sati ujutro iz Zagreba. Put nas je vodio kroz pola Hrvatske i značajan dio Bosne i Hercegovine, da bismo u Podgoricu stigli nešto prije dvadeset sati. Duga vožnja bila je idealna prilika za analizu nadolazećih borbi, a vrijeme smo iskoristili i za intervju s Filipom Pejićem, dodatno se zagrijavajući za ono što nas čeka.

"Atmosfera je dobra, mislim da će sutra sve biti spektakl! Vozači su mi prvi zapeli za oko, naš Boris Jovičić je vozio cijelim putem i bilo mi ga je žao gledati kako je izbjega luđake po cesti", rekao je Pejić pa nastavio

"Gledali smo vaganje i realno koliko te može iznenaditi kada se netko pogura na vaganju za jednu MMA ili bareknuckle borbu.", rekao je popularni Nitro i dao svoju prognozu za cijeli event pa pogledajte i na kraju sami prosudite za koliko će mečeva Pejić pogoditi prognozu, a koliko ne...

Dolaskom u grad postalo je jasno da FNC-ova karavana donosi pravi spektakl, a interes publike je ogroman.

Spektakularni FNC 26 gledajte na platformi VOYO gdje god se nalazili!

Godina za pamćenje zatvara se okršajem 'Kobre' i 'Kauboja'

Središnji događaj večeri, borba koja je na noge digla cijelu regiju, jest okršaj između domaće zvijezde Miloša "Cobre" Janičića (18–3) i prekaljenog UFC veterana Alexa "Cowboya" Oliveire (26–16–1). Janičić, koji je regionalnu slavu stekao spektakularnim nokautom protiv Marka Bojkovića u Beogradu, sada pred svojom publikom ima veliki ispit. S druge strane stoji nepredvidivi Brazilac, borac poznat po agresivnom stilu i traženju prekida. Oliveira ne voli taktička nadmudrivanja i sudačke odluke, što jamči da će od prve sekunde krenuti beskompromisno. Ovo je sudar stilova u kojem je, kako kažu poznavatelji, prekid jedina realna opcija.

Ostatak programa jamči akciju

Iako je glavna borba u fokusu, FNC 26 donosi ukupno deset uzbudljivih mečeva koji pokrivaju različite discipline. Uz osam MMA borbi, gledatelje očekuje i povratak ultimate kickboxinga te jedan meč po pravilima boksa bez rukavica. U sunaslovnoj borbi večeri, neporaženi Miljan Zdravković (9-0) brani pojas bantam kategorije protiv opasnog Bellatorovog veterana Josha "Gentlemana" Hilla (23-7). Posebnu pažnju publike privlači i nastup kontroverznog Vase "Psiha" Bakočevića, koji će se okušati u brutalnoj bare-knuckle borbi, a posebno vatreno je bilo na vaganju kada su se Vaso i Sowinski pošteno zakačili.

Spektakularni FNC 26 gledajte na platformi VOYO gdje god se nalazili!

Očekuje se krcata dvorana i prijenos za cijeli svijet

Prema najavama, Sportski centar Morača bit će ispunjen do posljednjeg mjesta, što obećava paklenu atmosferu za domaće borce.

Za sve ljubitelje borbi koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u dvorani, organizator se pobrinuo za prijenos. Kao i obično, prva dva meča večeri bit će dostupna potpuno besplatno putem službenog YouTube kanala FNC-a, a gledatelji u Hrvatskoj i Sloveniji događaj mogu pratiti na platformi VOYO.

Svjetla se pale, vrata kaveza se zatvaraju, a Podgorica je spremna za borilački spektakl za kraj godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Filipom Pejićem i najava FNC-a u Podgorici