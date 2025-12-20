FREEMAIL
KAKAV EUROGOL /

Majstor Ante Budimir zabio dva komada za pobjedu Osasune: Prvog morate vidjeti

Majstor Ante Budimir zabio dva komada za pobjedu Osasune: Prvog morate vidjeti
Foto: Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

U 86. minuti Budimir je uz gromoglasan pljesak napustio travnjak

20.12.2025.
20:34
HinaSportski.net
Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
Nogometaši Osasune pobijedili su pred svojim navijačima Alaves 3-0 u ogledu 17. kola španjolske La Lige, a domaći junak bio je hrvatski napadač Ante Budimir.

Sve do 72. minute mreže su mirovale na susretu, a onda se dogodio bljesak hrvatskog reprezentativca. Oroz je prošao lijevom stranom te je ubacio loptu na vrh gostujućeg šesnaesterca. Tamo je loptu dočekao Budimir, namjestio se i predivno je volejem zahvatio lijevom nogom. Neobranjivo je ona završila u mreži Alavesa za domaće slavlje. Pogodak pogledajte OVDJE.

Deset minuta kasnije Budimir je još jednom bio strijelac i time potvrdio pobjedu domaćina. Bio je miran kod udarca s bijele točke za 2-0. Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

U 86. minuti Budimir je uz gromoglasan pljesak napustio travnjak. Na samom kraju je Garcia u 93. pogodio za konačnih 3-0. Osasuna se ovom pobjedom popela na 12. mjesto ljestvice.

U nedjelju će igrati Girona - Atletico Madrid, Villarreal - Barcelona, Elche - Rayo Vallecano i Betis - Getafe. Na samom kraju u ponedjeljak igraju Athletic - Espanyol.

