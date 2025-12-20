Napet završetak na jugu Engleske: Gesta legende Chelseaja zapalila strasti nakon remija

Borba za ulazak u Premier ligu u engleskom Championshipu ulazi u sve napetiju fazu, a subotnji dvoboj na St Mary’s stadionu pokazao je koliko su emocije uzavrele. Susret između Southamptona i Coventry Citya završio je bez pobjednika (1:1), no pravi zaplet dogodio se nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

U središtu događaja našao se trener Coventryja i legenda Chelseaja Frank Lampard, koji je gestikulacijom prema dijelu domaćih navijača izazvao burnu reakciju na terenu. Lampard je, prema snimkama, uz osmijeh i podignuti palac reagirao na povike s tribina, što su igrači Southamptona protumačili kao provokacija.

Prvi je do Lamparda stigao napadač Southamptona Leo Scienza, jasno mu dajući do znanja da takvo ponašanje ne odobrava. Ubrzo su se uključili i ostali domaći igrači, no članovi stručnog stožera Coventryja spriječili su veći fizički sukob. Posebno glasan bio je branič Taylor Harwood-Bellis, koji se našao u žestokoj raspravi s bivšim engleskim reprezentativcem.

Situacija je na trenutke prijetila eskalacijom, no sve se završilo verbalnim okršajem i međusobnim razdvajanjem igrača.

Govoreći nakon utakmice, Lampard je objasnio kako je njegova reakcija bila odgovor na uvrede s tribina.

„Nemam nikakav problem s igračima Southamptona. Razumijem da brane svoj klub i navijače“, rekao je za Sky Sports. „No, danas je postalo uobičajeno da navijači mogu govoriti što god žele, dok se od nas očekuje da ostanemo potpuno mirni.“

Dodao je kako je svjestan da su emocije u završnicama ovakvih utakmica iznimno snažne.

„Takav sam, sve nosim u rukavu. Možda sam trebao drukčije reagirati, ali i mi smo ljudi, ne samo sudionici predstave.“

Na terenu, Coventry je poveo pogotkom Ephrona Mason-Clarka, no ključni trenutak dogodio se početkom drugog poluvremena kada je Jay Dasilva isključen zbog grubog starta.

Southampton je brojčanu prednost iskoristio preko Nathana Wooda, koji je izjednačio, no unatoč pritisku domaćin nije uspio doći do pobjede.

