Farmaceuti uzeli bod na Opus Areni, Osijek ostao zadnja momčad na ljestvici

Nogometaši Osijeka su u posljednjoj utakmici 2025. godine na svojoj Opus Areni odigrali 0:0 sa Slaven Belupom u 18. kolu SHNL-a.

Momčad Željka Sopića nakon ovog remija je ostala na 10., posljednjem mjestu, tablice SHNL-a.

Osijek sada ima 14 bodova, dok pretposljednji Vukovar 1991 ima bod više, ali i utakmicu manje. Slaven Belupo je ostao četvrti. Ima 26 bodova kao i trećeplasirana Istra 1961, s tim da pulski sastav ima utakmicu manje.

Kriza Osijeka je ovim remijem nastavljena. Klub iz Osijeka je ostao na tek dvije ligaške pobjede ove sezone. Ovo mu je bio osmi neodlučeni rezultat.

Kroz cijelo prvo poluvrijeme Osijek je bio bolji i napadački odlučniji, ali to nije donijelo promjene u rezultatu. Gosti iz Koprivnice odigrali su neobično plaho prvo poluvrijeme premda su, izuzev poraza u posljednjem kolu protiv Dinama, zadnjih tjedana igrali u sjajnoj formi.

Opasni Matković

Najopasniji igrač po Slaven Belupo bio je Matković, ali niti jednu od tri dobre šanse u prvom poluvremenu osječki igrač nije uspio realizirati. U 15. minuti je iskoristio grešku suparničke obrane, ali je tek naciljao vanjski dio mreže.

Bolja je šansa bila ona u 30. minuti kada su prvo vrlo dobro kombinirali Jakupović i Vrbančić, a na kraju akcije je obrana Slaven Belupa blokirala pokušaj Matkovića. U 37. minuti još se jednom Matković našao u solidnoj poziciji, ali i tada je preživio Slaven Belupo.

Gosti su vrlo rijetko prijetili u prvom poluvremenu te je možda i najbolja šansa bila ona u 45. minuti kada je Jagušić pokušao direktno iz kornera iznenaditi osječku obranu i vratara Malenicu.

Matković je nastavio s prijetnjama i u drugom poluvremenu. U 48. minuti je Jakupović proigrao Matkovića koji je pucao preko vrata. Osijek je od starta drugog dijela još žešće pritisnuo suparnika, a u 56. minuti gostujući vratar Čović je dva puta spašavao svoj sastav. Zaustavljao je udarce Omerovića i Jurišića. Nekoliko minuta kasnije golman Slaven Belupa se ozlijedio te je morao napustiti travnjak.

Osječani su u posljednjim minutama krenuli sa završnim naletom na suparnička vrata, ali do pobjede ipak nisu stigli. U nadoknadi je čak Slaven Belupo mogao do sva tri boda. Jako dobre šanse su imali Jagušić i Išasegi, ali je dvoboj završio bez golova.

U subotu će se još odigrati zagrebački derbi na maksimirskom stadionu, od 17.45 sati igraju Dinamo - Lokomotiva. Nedjeljni parovi su Hajduk - Vukovar 1991 od 15 sati, dok će posljednju utakmicu prvog dijela sezone odigrati Rijeka - Gorica na Rujevici od 17.45 sati.

