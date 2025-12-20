FREEMAIL
DERBY DELLA CAPITALE /

Dinamo bez važnih igrača lovi naslov jesenskog prvaka: Bivši Hajdukov napadač od prve minute

Dinamo bez važnih igrača lovi naslov jesenskog prvaka: Bivši Hajdukov napadač od prve minute
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Lokomotiva pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

20.12.2025.
16:07
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
18. kolo SHNL-a
20.12.2025.
17:45
0
Dinamo
 
:
0
Lokomotiva
 

Mogući sastavi

Dinamo: Filipović - Vinlöf, McKenna, Dominguez, Galešić - Zajc, Mišić, Ljubičić - Hoxha, Beljo, Topić

Lokmotiva: Posavec - Dajčer, Jukić, Kolinger - Pajač, Bošković, Subotić, Lorber, Sušak - Trajkovski, Stojaković

Uživo

 

 

16:15 -  U Zagrebu su prohladna 4 stupnja uz klasičnu maglu, ali ne bi trebala ometati igru i vidljivost.

Najava

Dinamo i Lokomotiva na Maksimiru igraju gradski derbi u 18. kolu SHNL-a. Druga je to njihova utakmica ove sezone i druga na Maksimiru, ali ovoga puta je Dinamo formalni domaćin.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

U utakmici u kojoj Dinamo može osigurati prvi "jesenski naslov prvaka“ nakon tri godine, Modri ulaze oslabljeni izostankom alžirskog dvojca Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera, koji su otišli na Afrički kup nacija, dok od ranije izostaju Moris Valinčić i Mateo Lisica. Dinamo bi eventualnom pobjedom osvetio poraz iz prvog međusobnog dvoboja ova dva kluba u ovosezonskoj HNL.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
