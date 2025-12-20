Dinamo bez važnih igrača lovi naslov jesenskog prvaka: Bivši Hajdukov napadač od prve minute

18. kolo SHNL-a 0 Dinamo : 0 Lokomotiva

Mogući sastavi

Dinamo: Filipović - Vinlöf, McKenna, Dominguez, Galešić - Zajc, Mišić, Ljubičić - Hoxha, Beljo, Topić

Lokmotiva: Posavec - Dajčer, Jukić, Kolinger - Pajač, Bošković, Subotić, Lorber, Sušak - Trajkovski, Stojaković

Uživo

Maksimir zove - zadnji put ove godine! 💙🥁🔊



⚽️ 18. kolo SuperSport HNL-a

🆚 NK Lokomotiva

📆 Subota, 20. prosinca u 17:45 sati

🏟️ Stadion Maksimir

⚽️ 18. kolo SuperSport HNL-a
🆚 NK Lokomotiva
📆 Subota, 20. prosinca u 17:45 sati
🏟️ Stadion Maksimir

16:15 - U Zagrebu su prohladna 4 stupnja uz klasičnu maglu, ali ne bi trebala ometati igru i vidljivost.

Najava

Dinamo i Lokomotiva na Maksimiru igraju gradski derbi u 18. kolu SHNL-a. Druga je to njihova utakmica ove sezone i druga na Maksimiru, ali ovoga puta je Dinamo formalni domaćin.

U utakmici u kojoj Dinamo može osigurati prvi "jesenski naslov prvaka“ nakon tri godine, Modri ulaze oslabljeni izostankom alžirskog dvojca Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera, koji su otišli na Afrički kup nacija, dok od ranije izostaju Moris Valinčić i Mateo Lisica. Dinamo bi eventualnom pobjedom osvetio poraz iz prvog međusobnog dvoboja ova dva kluba u ovosezonskoj HNL.

