MORA PAZITI /

Bivši kapetan Dinama kažnjen zbog objave na Instagramu: 'Živio Tito'

Bivši kapetan Dinama kažnjen zbog objave na Instagramu: 'Živio Tito'
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Osim Dinama, Ristovski je u HNL-u nastupao i za Rijeku, a u Sarajevo je stigao ovog ljeta

20.12.2025.
14:50
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Bivši kapetan sjevernomakedonske reprezentacije i Dinama Stefan Ristovski saznao je kaznu za objavu na Instagramu s početka sezone.

Podsjetimo, nakon visokog poraza 5-1 protiv Borca iz Banje Luke, Ristovski je, nezadovoljan suđenjem, na svom Instagram profilu napisao: „Dobro došli u amatersku Premijer ligu. (Živio Tito)“. To se nije svidjelo Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo postupak protiv braniča, a sada je stigla i presuda. Ristovski će morati na račun Nogometnog saveza BiH uplatiti 1500 konvertibilnih maraka, odnosno 750 eura, u roku od 15 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama

Stefan RistovskiFk SarajevoDinamo
Bivši kapetan Dinama kažnjen zbog objave na Instagramu: 'Živio Tito'