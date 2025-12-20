Bivši kapetan Dinama kažnjen zbog objave na Instagramu: 'Živio Tito'

Bivši kapetan sjevernomakedonske reprezentacije i Dinama Stefan Ristovski saznao je kaznu za objavu na Instagramu s početka sezone.

Podsjetimo, nakon visokog poraza 5-1 protiv Borca iz Banje Luke, Ristovski je, nezadovoljan suđenjem, na svom Instagram profilu napisao: „Dobro došli u amatersku Premijer ligu. (Živio Tito)“. To se nije svidjelo Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo postupak protiv braniča, a sada je stigla i presuda. Ristovski će morati na račun Nogometnog saveza BiH uplatiti 1500 konvertibilnih maraka, odnosno 750 eura, u roku od 15 dana.

