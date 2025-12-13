Sopić se javio nakon boda s Goricom: 'Dobro da nismo primili pogodak'

U drugoj utakmici 17. kola SuperSport HNL-a Osijek i Gorica odigrali su 1:1 na gotovo praznoj Opus Areni. Gorica je povela u 22. minuti golom Jakova Filipovića nakon kornera, a Osijek je izjednačio 20 minuta prije kraja preko Antona Matkovića, iako su gosti od 60. minute igrali s igračem manje zbog crvenog kartona Stefana Perića.

Osijek ostaje na dnu tablice, s dva boda manje od pretposljednjeg Vukovara. Trener Željko Sopić komentirao je utakmicu: "Dali smo sve od sebe. Pitao sam Matkovića u 70. minuti može li nastaviti i rekao je da može. Ovakve utakmice traže guranje do kraja, dobro da iz svojih grešaka nismo primili pogodak."

Sopić je promijenio petoricu igrača u startnoj postavi nakon težeg poraza, dodajući da je cilj bio ubrzati igru i pokušati uzeti bod. "Neke stvari se ne događaju slučajno. Upravo ovakve situacije pokazuju da ćemo ostati u ligi," zaključio je trener.

