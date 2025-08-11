Toplinski val prži Hrvatsku, u ovom gradu pao je rekord: Izmjereno paklenih 39,5 stupnjeva

Vrućine ne popuštaju. Nastavlja se treći ovogodišnji toplinski val u Hrvatskoj. U Splitu je zabilježena najtoplija noć u povijesti mjerenja, a na području Dalmacije jedan je od najtoplijih dana. Mnogi osvježenje traže u moru i rijekama, no temperaturni šok i razlika zraka i vode doveli su do smrtnih slučajeva i potraga.

Jutro u Dalmaciji počelo je užareno. Već u pet sati Dubrovnik se probudio na 34 stupnja. "Jako je vruće, topim se", govori nam turistkinja. U Splitu je zabilježena najtoplija noć u povijesti mjerenja - temperatura nije padala ispod 31 stupnja, a živa se do podne popela do gotovo 40.

Zadar i Dubrovnik srušili rekorde

Treći ovogodišnji toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Vrućina je u unutrašnjosti popustila, no na Jadranu raste uz fensku buru. Ploče su mjerile 40 stupnjeva, a rekord su oborili Zadar s 39,5 i Dubrovnik sa stupnjem manje. U Kninu, Šibeniku i Metkoviću bilo je 38.

Foto: Rtl Danas

"Prošla noć bila je najtoplija u povijesti mjerenja na splitskom području. Naime, temperatura se tijekom noći niti u jednom trenutku nije spuštala ispod 30,8 °C. Slično je zbog efekta fenske bure bilo i drugdje duž Jadrana, ali osobito u Dalmaciji. Kako je bura nastavila puhati i nakon jutra, bio je ovo jedan od najtoplijih dana od kad postoje mjerenja u Dalmaciji, ali i na krajnjem jugu zemlje", ističe meteorolog RTL-a Dorian Ribarić

"Rekordi apsolutne temperatura vrlo vjerojatno su oboreni za postaje u Zadru i Dubrovniku i to za skoro stupanj razlike, ali to će još nakon provjere podataka potvrditi klimatolozi DHMZ-a. Zanimljivo, najviša temperatura ikad zabilježena u Dubrovniku dogodila se u rano prijepodne dok je još puhala ta topla bura, a onda okretanjem vjetra se i temperatura spustila. U Zadru slično, ali najtoplije je bilo u poslijepodnevnim satima", dodaje Ribarić.

Potraga za muškarcem u Međimurju

Zbog vrućina na riječkom području povećan je broj intervencija hitnih službi, a s mosta kod Donjeg Vidovca u Međimurju u nedjelju je skočio muškaraca za kojim se u ponedjeljak intenzivno traga. U Dravu su s njim skočila još četvorica, ali samo 38-godišnjak nije izronio.

"Problem je jer je jučer bilo 37 stupnjeva, a temperatura vode je 20 stupnjeva. To je veliki temperaturni šok i uslijed toga može se desiti situacija kakva se dogodila. Svakako nije upitno skakati s ovakvog mosta 10 metara u vodu dubine 12 metara", objasnio je Nenad Risek, glasnogovornik Policijske uprave međimurske. Potraga za nestalim muškarcem traje i dalje. Vatrogasci i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) traže ga čamcima i termovizijskim dronom.

Apel liječnika

Liječnici apeliraju da ulazak u rijeku treba shvatiti ozbiljno. "Naše rijeke, velike su mutne i duboke i kad se skače s visina, ne možete procijeniti dubinu. Skokom na glavu može doći do ozljede glave vratne kralježnice, Zato je preporučeno ljudima da budu oprezni, provjere dubine, a ako ulaze u vodu onda postepeno, kvasiti određene dijelove tijela", ističe Željka Grgić, voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

U nedjelju se u Kupi kod Lekenika utopio 77-godišnji muškarac. Točan uzrok smrti tek treba utvrditi.

Crveno upozorenje na opasno vrijeme i vrućinu vrijedi i dalje za velik dio Hrvatske, pa tražite li osvježenje - nemojte pretjerivati.