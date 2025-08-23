Vraćaju li se sunce i ljetne temperature? Meteorologinja otkrila što nas čeka za vikend

U subotu će se nad nama pružati polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, a po visini će i dalje u sjeverozapadnoj struji stizati manje topao zrak te nešto vlage. No vikend ipak puno mirniji nego prethodnih dana, ali ne i sasvim stabilan. Na moru će danju biti vrlo toplo, a na kopnu svježije od uobičajenog za doba godine. Od ponedjeljka i u unutrašnjosti porast dnevne temperature.

SUBOTA

Prijepodne će biti većinom suho, no uz više oblaka na zapadu zemlje i u središnjim predjelima. Oko podneva mala je vjerojatnost za pljusak ili kišu, uglavnom na području Istre i Kvarnera. Bura će biti slaba i umjerena. Najniža temperatura od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, na moru između 18 i 22.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dosta oblaka te prema večeri i osobito u noći na nedjelju mjestimice kiša ili poneki pljusak. Uz pljuskove može biti nakratko pojačanog vjetra. Temperatura između 23 i 25 stupnjeva.

Podjednako toplo bit će i na istoku unutrašnjosti gdje će posebno u Podravini i Podunavlju biti umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Vjerojatnost za malo kiše raste u noći na nedjelju.

U Dalmaciji treba računati na jači dnevni razvoj oblaka time i poneki pljusak, ponajprije u unutrašnjosti, no lokalno i duž obale. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

I na zapadu će mjestimice pasti kiša, vjerojatnije u obliku pljuska, a sunčanih će razdoblja biti više po otocima. Vjetar slab, no navečer bura u jačanju i kroz noć će podno Velebita već biti olujnih udara. Temperatura u gorju između 20 i 23 stupnja, a na moru od 25 do 27.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od nedjelje i dalje barem djelomice, u ponedjeljak i pretežno sunčano. Malo veća vjerojatnost za nestabilnije vrijeme bit će u utorak i srijedu, no za detalje treba još pričekati. S ponedjeljkom kreće postupan porast dnevne temperature pa će druga polovina biti više u skladu s prosjekom. Početkom tjedna noći prilično svježe.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru nedjelja i ponedjeljak većinom sunčani, a jaka bura će već u nedjelju sredinom dana brzo slabjeti. U utorak i srijedu malo nestabilnije i uz više oblaka. U srijedu će zapuhati jugo koje bi moglo u četvrtak jačati. Temperatura se neće znatnije mijenjati, zadržat će se vrlo toplo uz relativno ugodne noći.