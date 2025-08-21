Tuča, pijavice, poplave: Hladna fronta stigla u Hrvatsku, evo gdje će biti najgore

Prilično nestabilna atmosfera iznad naših krajeva kako će se dvije ciklone, jedna iz Sredozemlja druga sa sjevera kontinenta spojiti i premještati preko naših krajeva. Nakon toga u petak stiže i hladna fronta, nakon koje nam ljeto više neće biti isto.

ČETVRTAK

Na sjevernom Jadranu redat će se obilni pljuskovi praćeni grmljavinom, najprije preko Istre, zatim Kvarnera, kasnije prijepodne i samog sjevera Dalmacije. Moguće je pritom jače grmljavinsko nevrijeme kao i bujične ili urbane poplave. Povremena kiša i pljuskovi postupno već stižu i na zapad unutrašnjosti. Suho ostaje još na istoku i djelomice sunčanom jugu. No, duž cijelog Jadrana vjetrovito uz jako na udare olujno jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo uz prolazno izraženije pljuskove, ali sve rjeđe krajem dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove pojačan. Manje toplo, temperatura između 24 i 26 °C.

Na istoku sredinom dana vruće i sparno, temperatura između 30 i 33 °C, a lokalno u Podunavlju moguće i koji više. No, ubrzo stižu pljuskovi sa zapada i jugozapada, najprije u Posavinu. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi, a do večeri je vrlo izgledno i jače grmljavinsko nevrijeme uz naglo okretanje jugozapadnog vjetra na prolazno jak sjeverozapadni.

U Dalmaciji od sredine dana lokalna nevremena uz obilnu kišu, osobito u zaleđu. Jako do olujno jugo uz prolazak tih nestabilnosti naglo će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ovdje je i najizglednija tuča pa i pojava pijavica na moru. Prije te kiše, vruće, a temperatura oko 30 °C.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ali sve rjeđi pljuskovi, koji opet izraženijih može biti kasnije navečer. Jugo će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i popustit. Temperatura između 24 i 26 °C.

DHMZ je upalio upozorenja za cijelu Hrvatsku, pri čemu je upaljeno crveno upozorenje za Istru i područje Rijeke zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima.

Foto: Dhmz

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak još jedno naoblačenje s kišom, ali do kraja dana djelomično razvedravanje i smirivanje. No, trajnije će osvježiti uz sjeverac i sjeveroistočnjak, osobito ujutro. Danju manje toplo od uobičajenog za ovo doba godine.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu petak počinje pljuskovima, ali slijedi postupno smirivanje vremena. Bit će to jedno svježije razdoblje po buri, ali noći ugodne, a danju vrlo toplo. Povoljnije za vikend, a šansa za pljuskove opet rastu početkom idućeg tjedna.