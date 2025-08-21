Tuča, pijavice, poplave: Hladna fronta stigla u Hrvatsku, evo gdje će biti najgore
Bit će to jedno svježije razdoblje po buri, ali noći ugodne, a danju vrlo toplo. Šansa za pljuskove opet rastu početkom idućeg tjedna
Prilično nestabilna atmosfera iznad naših krajeva kako će se dvije ciklone, jedna iz Sredozemlja druga sa sjevera kontinenta spojiti i premještati preko naših krajeva. Nakon toga u petak stiže i hladna fronta, nakon koje nam ljeto više neće biti isto.
ČETVRTAK
Na sjevernom Jadranu redat će se obilni pljuskovi praćeni grmljavinom, najprije preko Istre, zatim Kvarnera, kasnije prijepodne i samog sjevera Dalmacije. Moguće je pritom jače grmljavinsko nevrijeme kao i bujične ili urbane poplave. Povremena kiša i pljuskovi postupno već stižu i na zapad unutrašnjosti. Suho ostaje još na istoku i djelomice sunčanom jugu. No, duž cijelog Jadrana vjetrovito uz jako na udare olujno jugo.
Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo uz prolazno izraženije pljuskove, ali sve rjeđe krajem dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove pojačan. Manje toplo, temperatura između 24 i 26 °C.
Na istoku sredinom dana vruće i sparno, temperatura između 30 i 33 °C, a lokalno u Podunavlju moguće i koji više. No, ubrzo stižu pljuskovi sa zapada i jugozapada, najprije u Posavinu. Pritom pljuskovi mogu biti izraženi, a do večeri je vrlo izgledno i jače grmljavinsko nevrijeme uz naglo okretanje jugozapadnog vjetra na prolazno jak sjeverozapadni.
U Dalmaciji od sredine dana lokalna nevremena uz obilnu kišu, osobito u zaleđu. Jako do olujno jugo uz prolazak tih nestabilnosti naglo će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ovdje je i najizglednija tuča pa i pojava pijavica na moru. Prije te kiše, vruće, a temperatura oko 30 °C.
Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ali sve rjeđi pljuskovi, koji opet izraženijih može biti kasnije navečer. Jugo će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i popustit. Temperatura između 24 i 26 °C.
DHMZ je upalio upozorenja za cijelu Hrvatsku, pri čemu je upaljeno crveno upozorenje za Istru i područje Rijeke zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
U petak još jedno naoblačenje s kišom, ali do kraja dana djelomično razvedravanje i smirivanje. No, trajnije će osvježiti uz sjeverac i sjeveroistočnjak, osobito ujutro. Danju manje toplo od uobičajenog za ovo doba godine.
IDUĆIH DANA NA MORU
Na Jadranu petak počinje pljuskovima, ali slijedi postupno smirivanje vremena. Bit će to jedno svježije razdoblje po buri, ali noći ugodne, a danju vrlo toplo. Povoljnije za vikend, a šansa za pljuskove opet rastu početkom idućeg tjedna.