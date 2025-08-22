Dijelovima Hrvatske prijeti nevrijeme: Meteorologinja otkrila kakav nas vikend čeka

I u petak će se preko naših predjela premještati veća količina vlažnog i nestabilnog zraka, posebno u prvom dijelu dana kada su još na snazi i upozorenja na grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne će već frontalni poremećaji odlaziti dalje na istok i sjeveroistok što će osigurati mirniji vikend.

PETAK

Prvi dio petka još će biti vrlo promjenljiv i nestabilan uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, ponegdje i izraženije pljuskove ili nevere, ponajprije na Jadranu. Zapuhat će u unutrašnjosti sjeverni vjetar, na moru bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 14 do 18 Clezijevih stupnjeva, a na moru između 18 i 22.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti poslijepodne uz sve manje oblaka te većinom bez kiše, ali i dalje uz umjeren sjeverni vjetar. Bit će svježije od uobičajenog za doba godine uz najvišu temperaturu između 22 i 24 stupnja. I na istoku manje toplo nego u četvrtak uz vrijednosti temperature od 23 do 25 stupnjeva te umjeren, čak ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar. Oblaka će biti sve manje, a prema večeri će već biti uglavnom suho.

U Dalmaciji i poslijepodne nestabilno pa iako će biti i duljih sunčanih razdoblja treba još računati na lokalne pljuskove i neverine. Puhat će sjeverozapadni vjetar, uz obalu posebno sjevernog dijela i bura. Temperatura od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.

Na zapadu zemlje također sve manje oblaka. Oblačnije će još u početku biti u gorju, posebno u Lici gdje još može pasti i malo kiše ili poneki pljusak. Bura će podno Velebita još malo pojačati. Temperatura oko 21 stupnja u gorju, a na moru između 24 i 26.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vikend pa i ponedjeljak donose mirnije vrijeme, dakle više sunčanih sati te tek vrlo rijetko malo kiše ili kakav pljusak. Utorak i srijeda bit će ponovno nešto nestabilniji. Zadržat će se malo svježije od uobičajenog za doba godine, a svakako treba računati na svježije noći i jutra. I pojava kratkotrajne jutarnje magle ne treba iznenaditi.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vikend većinom suh i sunčan, a od ponedjeljka nešto više oblaka, posebno u nestabilniji utorak te srijedu. Danju će biti vrlo toplo, a i noćna temperatura bez veće promjene. Izdvojiti treba nešto jaču buru u nedjelju na sjeveru, a u utorak će zapuhati umjereno do jako jugo.