Vikend je donio vlažniji zrak, no uskoro stiže promjena: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Kroz noć i jutro premještao se preko naših krajeva malo vlažniji zrak, a zatim će u toku dana jačati utjecaj polja visokog tlaka zraka koje će se zadržavati nekoliko dana nad ovim dijelom Europe te će već s ponedjeljkom početi stizati i topliji zrak. U tim okolnostima u novom tjednu stabilnije i sunčanije vrijeme uz postupan porast temperature pa će od sredine tjedna u mnogim mjestima biti ponovno danju vruće. Ipak od petka, dakle krajem mjeseca raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme.

NEDJELJA

Ujutro će još biti dosta oblaka, mjestimice i malo kiše, vjerojatnije u gorju i dijelu Posavine. Potom sunčanije. Bura će na sjevernom i srednjem dijelu biti i dalje jaka, podno Velebita i s olujnim udarima. Najniža temperatura uglavnom od 10 do 15 °C, na moru između 18 i 22 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano uz uglavnom slab vjetar te temperaturu zraka između 22 i 24 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također prevladavajuće sunčano, a tek povremeno će biti umjerene naoblake. Vjetar će biti slab, a unatoč dosta sunčanih sati temperatura oko 23, 24 °C - svježije od očekivane za ovaj dio kolovoza. Nedjelja će u Dalmaciji biti uz malu do umjerenu naoblaku, no jači dnevni razvoj oblaka može se očekivati u unutrašnjosti uz gorje pa neka vas ne iznenadi i poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni pa će more biti malo valovito. Najviša temperatura od 25 u unutrašnjosti do 28 °C uz obalu i na otocima. Na zapadu djelomice sunčano, no prema večeri sa sjeverozapada će ponovno stizati nešto više oblaka. More još u početku mjestimice umjereno valovito, no sa slabljenjem bure u smirivanju. Njegova temperatura od 22 °C koliko je izmjereno u Malinskoj do čak 26 °C na nekim lokalitetima. Temperatura zraka u gorju oko 20 °C, a na moru oko 26 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U novom tjednu do petka prevladavajuće suho, štoviše i pretežno sunčano. Tek će povremeno biti umjerene naoblake, posebno u četvrtak na zapadu zemlje. S petkom značajno raste vjerojatnost za promjenu vremena. Noći i jutra prilično svježa početkom tjedna, no uz jačanje južine u drugoj polovini malo toplije, a i dnevna temperatura će rasti pa ćemo ponovno od srijede imati vruće dane.

IDUĆIH DANA NA MORU

Ugodno ljetno vrijeme idućih dana na Jadranu - prevladavajuće sunčano, čak često i vedro bez nekog izraženog vjetra sve do potkraj četvrtka kada će zapuhati jugo i u petak jačati donoseći promjenljivije vrijeme za kraj tjedna i mjeseca. Temperatura u četvrtak i petak malo viša pa će danju biti i vruće.