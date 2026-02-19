Rijeka igra ključnu utakmicu: 'Svaki detalj je važan'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAPETOST NA VRHUNCU /

Dinamo teško živi na kišnom Maksimiru protiv Genka, u play offu Konferencijske lige Rijeka u četvrtak od 21.00 kreće na Cipru - po što bolji rezultat protiv Omonije.

"Svaki detalj je važan. U takvim utakmicama sitnice često presuđuju. Na primjer, glupi kartoni ili jedan trenutak dekoncentracije kod prekida mogu napraviti razliku. Zato moramo igrati čvrsto i s punom koncentracijom, kako bismo se kvalitetno branili", rekao je trener Rijeke Victor Sanchez.