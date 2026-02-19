FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETOST NA VRHUNCU /

Rijeka igra ključnu utakmicu: 'Svaki detalj je važan'

Dinamo teško živi na kišnom Maksimiru protiv Genka, u play offu Konferencijske lige Rijeka u četvrtak od 21.00 kreće na Cipru  - po što bolji rezultat protiv Omonije

"Svaki detalj je važan. U takvim utakmicama sitnice često presuđuju. Na primjer, glupi kartoni ili jedan trenutak dekoncentracije kod prekida mogu napraviti razliku. Zato moramo igrati čvrsto i s punom koncentracijom, kako bismo se kvalitetno branili", rekao je trener Rijeke Victor Sanchez.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.2.2026.
20:41
RTL Danas
RijekaOmoniaKonferencijska LigaVictor Sanchez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx