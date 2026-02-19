Pogledajte posljednje pojavljivanje pred kamerama kraljevskog skandal-princa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NA IMANJU WINDSORA /

Mlađi brat kralja Charlesa, Andrew Mountbatten-Windsor, uhićen je danas, zbog sumnje na nedolično ponašanje u javnoj službi. Optužbe se odnose na navodno slanje povjerljivih vladinih dokumenata osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, izvijestio je BBC.

Policija doline Temze, koja je ranije ovog mjeseca potvrdila da istražuje navode o predaji dokumenata dok je Andrew radio kao trgovinski izaslanik, izvijestila je da je muškarac u 60-ima uhićen i da se trenutno nalazi u policijskom pritvoru.

Andrew je posljednji put viđen na snimci kako jaše konja na imanju kraljevske obitelji u Windsoru 2. veljače.

Bivši princ, drugi sin pokojne kraljice Elizabete, od početka je nijekao bilo kakvu nepravdu u vezi s Epsteinom, te je izjavio da žali zbog njihovog prijateljstva. Ipak, nije odgovorio na zahtjeve za komentar nakon posljednjeg objavljivanja dokumenata.

Iz Buckinghamske palače zasad nije stigao nikakav komentar.