ZABORAVLJENA ROMANSA /

Foto: Ministarstvo pravosuđa SAD/Profimedia

U jeku drame oko princa Andrewa kojeg je policija jutros uhapsila na imanju Sandringham, u fokus Hrvata opet se vratila i njegova ljubav s hrvatskom manekenkom kojoj je na ruku stavio i dijamantni prsten

19.2.2026.
12:06
Hot.hr
Ministarstvo pravosuđa SAD/Profimedia
Princ Andrew u mladosti je bio poznat kao veliki šarmer, a njegove zavodničke sposobnosti sada su u fokusu cijele drame oko Jeffreyja Epsteina. Kontroverzni britanski princ sada je priveden, a domaćim pratiteljima ovog skandala posebno će zanimljiva biti i njegova ljubavna priča s hrvatskom manekenkom.

Princ Andrew bio je zaručen i za hrvatsku manekenku, bivšu djevojku Georgea Clooneyja
Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Osječka manekenka Monika Jakišić proslavila se snimajući editorijale u donjem rublju na društvenim mrežama, a primijetio ju je i holivudski glumac George Clooney s kojim je ljubovala 2007. godine kada je snimljena i na njegovoj jahti u St. Tropezu.

Princ Andrew bio je zaručen i za hrvatsku manekenku, bivšu djevojku Georgea Clooneyja
Foto: SCK/Backgrid UK/Profimedia

Iako nije poznato kad su točno prekinuli, godine 2014. u javnost su izašle fotografije tada 34-godišnje Osječanke i 54-godišnjeg britanskog princa.

Snimljeni su na večerama, a posebnu pozornost privukla je fotografija nakon koje su mnogi posumnjali da su pale i zaruke.

Princ Andrew bio je zaručen i za hrvatsku manekenku, bivšu djevojku Georgea Clooneyja
Foto: Twitter/Planet/Profimedia

Naime, Monika je na Twitteru objavila fotografiju dijamantnog prstena položenog na račun s cifrom od 4.000 dolara. Kako se tada pisalo, u zaruke kontroverznog princa i manekenke kojoj su brzo nadjenuli nadimak Croatian Sensation uplela se i Buckinghamska palača kojoj nevjesta iz Osijeka nikako nije odgovarala.

Princ Andrew bio je zaručen i za hrvatsku manekenku, bivšu djevojku Georgea Clooneyja
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Luksuz i blještavilo stiglo u Zagreb: Ovo su 'creme de la creme' jahte koje mame uzdahe

