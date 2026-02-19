Najbolja svjetska skijašica do dugo u noć slavila zlato: Oduševila fanove jutarnjom objavom

Mikaeli Shiffrin pao je veliki teret s leđa i srca kada je u srijedu osvojila zlato u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini.

Shiffrin je uvjerljivo slavila sa sekundom i pol prednosti ispred srebrne Camille Rast. Brončanu medalju uzela je Šveđanka Anna Swenn-Larsson. U Cortini se partijalo do dugo u noć Mikaela Shiffrin je s ostalim djevojkama koje su osovile odličje, ali i američkom reprezentacijom slavila u Austria Houseu.

Slavilo se uz puno plesa i šampanjca, a da je zabava bila dobra i duga dokazuje i objava Shiffrin od četvrtka ujutro. Shiffrin je objavila fotografiju kako u pidžami izmorena leži u krevetu kraj zlatne medalje.

