SKI PARTY /

Najbolja svjetska skijašica do dugo u noć slavila zlato: Oduševila fanove jutarnjom objavom

Najbolja svjetska skijašica do dugo u noć slavila zlato: Oduševila fanove jutarnjom objavom
Foto: Revierfoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Shiffrin je uvjerljivo slavila sa sekundom i pol prednosti ispred srebrne Camille Rast

19.2.2026.
13:40
Sportski.net
Revierfoto/imago sportfotodienst/Profimedia
Mikaeli Shiffrin pao je veliki teret s leđa i srca kada je u srijedu osvojila zlato u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini.

Shiffrin je uvjerljivo slavila sa sekundom i pol prednosti ispred srebrne Camille Rast. Brončanu medalju uzela je Šveđanka Anna Swenn-Larsson.  U Cortini se partijalo do dugo u noć Mikaela Shiffrin je s ostalim djevojkama koje su osovile odličje, ali i američkom reprezentacijom slavila u Austria Houseu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli ORF Sport (@orfsport)

 

Slavilo se uz puno plesa i šampanjca, a da je zabava bila dobra i duga dokazuje i objava Shiffrin od četvrtka ujutro. Shiffrin je objavila fotografiju kako u pidžami izmorena leži u krevetu kraj zlatne medalje. 

 

Zimske Olimpijske Igre 2026Mikaela ShiffrinSlalomCortina D'ampezzo
