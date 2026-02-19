FREEMAIL
DINAMO U VARAŽDINU /

HNS odredio suce za 23. kolo: Evo tko sudi Hajduku i Rijeci na Poljudu

HNS odredio suce za 23. kolo: Evo tko sudi Hajduku i Rijeci na Poljudu
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nedjeljni program prije Jadranskog derbija donosi ogled NK Varaždin i GNK Dinamo Zagreb

19.2.2026.
13:42
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Derbi 23. kola Hrvatska nogometna liga između HNK Hajduk Split i HNK Rijeka igra se u nedjelju od 17.45 na Poljudu, a sudit će Osječanin Dario Bel. U VAR sobi bit će Ivan Matić.

Kolo otvaraju HNK Vukovar 1991 i NK Slaven Belupo u petak u 18 sati (Antonio Melnjak; VAR Ivan Vučković).

U subotu se sastaju NK Istra 1961 – HNK Gorica (15.00, Ivan Vukančić; VAR Ante Čuljak) te NK Lokomotiva Zagreb – NK Osijek (17.15, Ante Terzić; VAR Mario Zebec).

Nedjeljni program prije Jadranskog derbija donosi ogled NK Varaždin i GNK Dinamo Zagreb (15.00), koji će suditi Patrik Pavlešić, dok je VAR sudac Ivan Bebek.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: "Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima"

DinamoHajdukRijekaSuci
