HNS odredio suce za 23. kolo: Evo tko sudi Hajduku i Rijeci na Poljudu

Derbi 23. kola Hrvatska nogometna liga između HNK Hajduk Split i HNK Rijeka igra se u nedjelju od 17.45 na Poljudu, a sudit će Osječanin Dario Bel. U VAR sobi bit će Ivan Matić.

Kolo otvaraju HNK Vukovar 1991 i NK Slaven Belupo u petak u 18 sati (Antonio Melnjak; VAR Ivan Vučković).

U subotu se sastaju NK Istra 1961 – HNK Gorica (15.00, Ivan Vukančić; VAR Ante Čuljak) te NK Lokomotiva Zagreb – NK Osijek (17.15, Ante Terzić; VAR Mario Zebec).

Nedjeljni program prije Jadranskog derbija donosi ogled NK Varaždin i GNK Dinamo Zagreb (15.00), koji će suditi Patrik Pavlešić, dok je VAR sudac Ivan Bebek.

