Prošlo je pet godina od odlaska Đorđe Balaševića: Od supruge se oprostio na dirljiv način

Prošlo je pet godina otkako je regiju pogodila vijest o odlasku jednog od najpoznatijeg pjevača regije, Đorđa Balaševića. Tog 19. veljače 2021. godine pogodila nas je vijest kako je Đorđe Balašević preminuo u 67. godini na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine u svom rodnom Novom Sadu. Uzrok smrti bila je upala pluća izazvana virusom COVID-19. U bolnicu je primljen samo četiri dana ranije, nakon što se desetak dana liječio kod kuće, no stanje mu se naglo pogoršalo.

Sahranjen je dva dana kasnije, 21. veljače, na Gradskom groblju u Novom Sadu, u krugu najuže obitelji. Ispraćen je tiho, bez velike pompe, no njegovi su se obožavatelji okupljali diljem regije noseći svijeće te zajedno pjevajući njegove pjesme.

Jedna od pjesama svakako je bila i pjesma "Olivera", balada koju je posvetio svojoj voljenoj životnoj suputnici.

Posljednji pozdrav kroz bolničko staklo

Dani koje je proveo u bolnici bili su obilježeni strogim epidemiološkim mjerama koje su branile posjete. Ipak, njegova supruga Olivera pronašla je način da ga vidi posljednji put.

Kako je kasnije ispričala u jednom intervjuu, uz pomoć poznanice uspjela je locirati prozor njegove sobe u prizemlju bolnice. Taj susret, odvojen hladnim staklom, bio je prožet nevjerojatnom simbolikom koja oslikava cijeli njihov zajednički život jer joj je romantični glazbenik nekoć pjevao serenade pod prozorom studentskog doma.

Olivera je opisala kako joj je samo pružio ruku i pozdravio je onako kako je to uvijek činio, bez ikakve naznake konačnog rastanka.

Mahala mu je i hrabrila ga, a on je ostao miran, kao da je to samo još jedan od njihovih susreta.

Pjesma "Olivera" i njezina nova mladost

Balašević je svoju karijeru započeo 1977. u grupi Žetva s hitom "U razdeljak te ljubim", a već iduće godine osniva Rani mraz i snima generacijsku himnu "Računajte na nas". Pobjeda na Splitskom festivalu 1979. s pjesmom "Panonski mornar" donijela mu je nadimak koji ga je pratio cijeli život.

Solo put započinje 1982. albumom Pub, nakon kojeg dolaze kultna izdanja poput "Bezdan" i "Tri posleratna druga", a pjesme "Priča o Vasi Ladačkom", "Lepa protina kći" i "Ne lomite mi bagrenje" postale su klasici. Tijekom devedesetih istaknuo se kao glasan antiratni glas, što je zabilježio na albumima "Jedan od onih života..." i "Devedesete".

Godinama nakon Balaševićeva odlaska, upravo je pjesma "Olivera", nastala još 1985. godine, doživjela renesansu i postala jedan od trenutno najvećih hitova u regiji.

Naravno, za sve je zaslužan mladi pjevač iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, čija je emotivna izvedba ove balade postala viralna na društvenim mrežama, posebice na TikToku.

Jozinovićeva interpretacija udahnula je pjesmi novi život i približila Balaševićevu poeziju mlađim generacijama koje ga možda nisu poznavale.

Mladi Vinkovčanin postao je glazbena senzacija, rasprodao je u rekordnom roku koncerte u Beogradu i Zagrebu. a "Olivera" je postala nezaobilazan dio njegovog repertoara, pjesma bez koje, kako sam kaže, više ne može zamisliti nastup. Tako je balada, koja je tiho ispratila svog autora na vječni počinak, uskrsnula i postala simbolom neuništive ljubavi. Ona više nije samo pjesma, već živi spomenik jednoj ljubavi, ali i dokaz da prava umjetnost ne poznaje vrijeme.

