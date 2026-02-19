FREEMAIL
MEDALJA I ZA RUSA /

U novoj disciplini velika europska nacija došla do prvog zlata na ZOI nakon 54 godine

U novoj disciplini velika europska nacija došla do prvog zlata na ZOI nakon 54 godine
Foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

Rus Nikita Filipov osvojio je srebrnu medalju zaostavši sekundu i pol, a Francuz Thibault Anselmet brončanu

19.2.2026.
14:40
HinaSportski.net
Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia
Švicarka Marianne Fatton i Španjolac Oriol Cardona Col osvojili su zlato u sprintu u skijaškom penjanju na Olimpijskim igrama u Bormiju.

Fatton je osvojila prvo olimpijsko zlato u skijaškom penjanju, koje debitira na Igrama u Milanu u Cortini. Francuskinja Emily Harrop osvojila je srebro s 2.36 sekundi zaostatka, a Španjolka Ana Alonso Rodriguez broncu (+10.3).

Aktualna svjetska prvakinja Fatton je uspjela iznenaditi Emily Harrop, koja je bila uvjerljiva favoritkinja nakon što je osvojila posljednja četiri naslova u ukupnom poretku Svjetskog kupa

Španjolac Oriol Cardona Coll osvojio je zlato u prvom olimpijskom sprintu skijaškom penjanju. Za Španjolsku je to prvo zlato za ZOI od 1972. kada je Francisco Fernández Ochoa bio zlatni u slalomu.

Rus Nikita Filipov osvojio je srebrnu medalju zaostavši sekundu i pol, a Francuz Thibault Anselmet brončanu (+2.2). Filipov je prvi ruski sportaš s medaljom na ovim Igrama.  

U skijaškom penjanju natjecatelji prvo moraju savladati uspon, zatim skinuti skije i popeti se stepenicama, nakon čega ih čeka još jedan uspon, a na kraju se skijama spuštaju nizbrdo do cilja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka u suzama pred našim kamerama: 'Razočarana sam, slušala sam glupe savjete'

