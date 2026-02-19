Ovakvu završnicu ZOI ne pamti: Bio je zadnji pa u posljednjem zavoju desilo se čudo

Nevjerojatnoj završnici svjedočila je publika na Zimskim olimpijskim igrama. U četvrtfinalu utrke na 500 metara slavio je kazahstanski brzi klizač Abzal Azhgaliyev (33), i to nakon preokreta kakav se rijetko viđa na najvećoj sportskoj pozornici.

Ažgalijev je gotovo cijelu utrku proveo na posljednjem mjestu. Uoči završnog kruga činilo se da nema realne šanse za prolazak dalje, no dramatičan rasplet u posljednjem zavoju potpuno je promijenio situaciju.

U borbi za pozicije došlo je do lančanog sudara u kojem je većina natjecatelja završila na ledu. U utrci su ostali samo Ažgalijev i talijanski predstavnik Pietro Sighel. Sighel je u tom trenutku bio u vodstvu, ali je kroz gužvu prošao kližući unatrag i pokušao zadržati prednost do cilja.

Kazahstanac je iskoristio situaciju, ubrzao u završnim metrima i na samoj liniji cilja pretekao Sighela za svega nekoliko centimetara. Fotofiniš je potvrdio njegovu pobjedu, na oduševljenje neutralnih gledatelja i iznenađenje domaće publike.

Ažgalijevu su ovo treće Zimske olimpijske igre, a na prethodna dva nastupa bio je i nositelj zastave Kazahstana na svečanom otvaranju. Prvi je sportaš iz svoje zemlje koji je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu u kratkim stazama, no olimpijsku medalju još uvijek nema. Najbliže postolju bio je 2014. i 2022. godine, kada je završavao na četvrtom i petom mjestu.

