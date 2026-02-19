FREEMAIL
BIT ĆE SPREMAN /

Crosby pod upitnikom pred polufinale? Izbornik prekinuo nagađanja

Crosby pod upitnikom pred polufinale? Izbornik prekinuo nagađanja
Foto: Darryl Dyck/Zuma Press/Profimedia

Kanada se u petak u polufinalu susreće s Finskom, a u drugom polufinalu igraju SAD i Slovačka.

19.2.2026.
15:37
Hina
Darryl Dyck/Zuma Press/Profimedia
Kanadski kapetan Sidney Crosby nije otpao s olimpijskog turnira hokejaša, rekao je u četvrtak kanadski izbornik Jon Cooper, nakon što je dvostruki osvajač zlatne medalje i jedan od najboljih hokejaša svijeta ozlijeđen napustio četvrtfinalnu utakmicu.

Kapetan Pittsburgh Penguinsa oprezno je napustio led u drugoj trećini utakmice u kojoj je Kanada pobijedila Češku u produžetku u areni Santagiulia u srijedu, nakon sudara s češkim braničem Radkom Gudašom.

"Sidney nipošto nije isključen s turnira", rekao je Cooper novinarima. "Nećemo nikoga dovesti u opasnost, ali ako može igrati, igrat će, a više ćemo znati za 24 sata. Još je s nama."

Kanada se u petak u polufinalu susreće s Finskom, a u drugom polufinalu igraju SAD i Slovačka.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka u suzama pred našim kamerama: 'Razočarana sam, slušala sam glupe savjete'

Zimske Olimpijske Igre 2026ZoiHokejSidney Crosby
