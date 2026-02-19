Djevojčica (11) i muškarac poginuli u požaru: Tragediju uzrokovala friteza na vrući zrak

Djevojčica (11) i muškarac (45) poginuli su u požaru u kineskom restoranu u Lincolnshireu u srijedu ujutro, a petero ljudi je ozlijeđeno, piše The Sun. Među ozlijeđenima je i dvoje djece. Svi su prevezeni u bolnicu, a žena u 30-im godinama je u teškom stanju.

Dvojica muškaraca u četrdesetima i dvoje djece mlađe od deset godina pušteni su iz bolnice. Hitna pomoć pozvana je na adresu oko 6.10 sati.

Vatrogasci su kasnije potvrdili da je požar uzrokovala friteza na vrući zrak.

Istraga otkrila uzrok požara

"Po dolasku na mjesto događaja, vatrogasne ekipe je dočekao dobro razvijeni požar koji je tragično odnio živote dviju osoba, jednu ostavio u kritičnom stanju i ozlijedio nekoliko drugih", rekao je vatrogasac Mark Baxter i dodao da je istragom utvrđeno da je požar zazvan fritezom na vrući zrak koja je zapalila obližnje predmete.

"Ovo će biti izuzetno teško vrijeme za obitelj, njihove prijatelje i blisku zajednicu, te su naše misli i sućut uz sve njih", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Izgorjela kultna dvorana za vjenčanja, mještani u šoku: 'Bilo je jako gadno, nimalo ugodno za gledati'