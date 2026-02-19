FREEMAIL
SNIMKE DRAME U ČILEU /

Kamion probio ogradu, odjeknula eksplozija: Najmanje troje poginulih, ima i ozlijeđenih

Kamion probio ogradu, odjeknula eksplozija: Najmanje troje poginulih, ima i ozlijeđenih
Foto: Screenshot/x

Sedam manjih vozila također je stradalo u incidentu koji se dogodio na sjeveru Santiaga rano u četvrtak

19.2.2026.
16:21
Hina
Screenshot/x
Najmanje su tri osobe poginule kad se kamion koji je prevozio tekući plin zabio u ogradu i eksplodirao u glavnom gradu Čilea Santiagu, priopćile su vlasti u četvrtak. Još 10 osoba je ozlijeđeno, rekle su vlasti.

Victor Vielma, šef policijskih snaga, rekao je na konferenciji za novinare da je kamion izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu, iz razloga koji se još istražuju.

Sedam manjih vozila također je stradalo u incidentu koji se dogodio na sjeveru Santiaga rano u četvrtak.

POGLEDAJTE VIDEO: Šok i ruševine: Širi se snimka s mjesta na kojem je eksplozija ubila djevojčicu (4)

