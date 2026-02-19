SNIMKE DRAME U ČILEU /
Kamion probio ogradu, odjeknula eksplozija: Najmanje troje poginulih, ima i ozlijeđenih
Sedam manjih vozila također je stradalo u incidentu koji se dogodio na sjeveru Santiaga rano u četvrtak
19.2.2026.
16:21
Screenshot/x
Najmanje su tri osobe poginule kad se kamion koji je prevozio tekući plin zabio u ogradu i eksplodirao u glavnom gradu Čilea Santiagu, priopćile su vlasti u četvrtak. Još 10 osoba je ozlijeđeno, rekle su vlasti.
Victor Vielma, šef policijskih snaga, rekao je na konferenciji za novinare da je kamion izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu, iz razloga koji se još istražuju.
Sedam manjih vozila također je stradalo u incidentu koji se dogodio na sjeveru Santiaga rano u četvrtak.
