Kamion probio ogradu, odjeknula eksplozija: Najmanje troje poginulih, ima i ozlijeđenih

Najmanje su tri osobe poginule kad se kamion koji je prevozio tekući plin zabio u ogradu i eksplodirao u glavnom gradu Čilea Santiagu, priopćile su vlasti u četvrtak. Još 10 osoba je ozlijeđeno, rekle su vlasti.

Victor Vielma, šef policijskih snaga, rekao je na konferenciji za novinare da je kamion izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu, iz razloga koji se još istražuju.

Sedam manjih vozila također je stradalo u incidentu koji se dogodio na sjeveru Santiaga rano u četvrtak.

Desde distinton puntos estos registros muestran explosión de camión con combustible que alcanza a vehículos de autopista Américo Vespucio y estacionamientos en el límite entre Renca y Quilicura y que dejó 3 personas fallecidas pic.twitter.com/v9XwIBhDnT — Carlos Terán (@CarlosTeran) February 19, 2026

