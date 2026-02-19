Dinamo igra veliku utakmicu na Maksimiru, ulog je ogroman

Nakon prolaska ligaške faze, Dinamo je spreman za nastavak Europa lige. Zagrebački plavi su u doigravanju za osminu finala, a suparnik je belgijski velikan Genk. Prva od dvije utakmice je na Maksimiru.

Playoff Europske lige 0 Dinamo : 0 Genk

Dvoboj protiv Genka, momčadi koja je skuplja od Dinamove, možda nije najvažnija utakmica karijere trenera Marija Kovačevića, ali svakako predstavlja dosad najveći izazov za njega. Ova utakmica ima veliki značaj jer bi prolaz u osminu finala Europske lige bio ključan za daljnji razvoj Dinama, momčadi koja se, kako često ističe Kovačević, još uvijek nalazi u fazi izgradnje i uštimavanja, jer je ljetos došlo jako puno novih igrača i 90% momčadi Dinama je drugačija u odnosu na prošlu sezonu. Ulog je, dakle, velik, a krucijalno je za Dinamo da u prvoj utakmici kod kuće, pred svojim navijačima, ostvari dobar rezultat, da pobijedi i na uzvrat u Belgiju ode s prednošću i u dobrom rasploženju.

Na domaćem planu, Dinamo ostvaruje značajan napredak, s pet bodova prednosti pred Hajdukom na ljestvici. Iako još uvijek ima oscilacija u formi, poput razočaravajuće igre protiv Rijeke na Rujevici, u SHNL-u su rezultati uglavnom u skladu s očekivanjima. No, Europska liga donosi više razočaranja nego zadovoljstva. Nakon sjajnog početka s osvojenih sedam bodova u prvih tri utakmice (Fenerbahče 3-1, Maccabi 3-1 i Malmö 1-1), slijedila su tri teška poraza (Celta 0-3, Lille 0-4, Betis 1-3) od klubova srednje europske kvalitete. Ipak, visoka pobjeda 4:1 protiv FCSB-a omogućila je plasman u drugi krug natjecanja, iako je uslijedio poraz 0:2 od Midtjyllanda.

Dinamo je trenutno u solidnoj formi. Zagrepčani su na početku polusezone s lakoćom pobijedili rumunjski FCSB u Europi i Osijek u HNL-u. Jedini lošiji trenutak bila je utakmica u Danskoj protiv Midtjyllanda, gdje su nastupili u promijenjenom sastavu i doživjeli poraz bez šansi, što je stavilo njihov prolaz u opasnost. Međutim, ubrzo su se vratili i pobijedili Vukovar, a zatim remizirali s Rijekom u dosta nezanimljivom derbiju. Proteklog vikenda su uvjerljivo svladali Istru na Maksimiru.

Što se tiče ozlijeđenih u Dinamovom rosteru, Ismaël Bennacer još uvijek nije spreman za povratak zbog ozljede zadobijene u utakmici protiv Osijeka. Mateo Lisica se oporavio od mononukleoze i nedavno je počeo trenirati, no zbog specifičnosti bolesti vjerojatno neće biti u konkurenciji za ovaj susret. Također, upitan je povratak Raúla Torrentea, no Dinamo ima izvrsnu pokrivenost na njegovoj poziciji.

S druge strane, Genk ima sve svoje igrače na raspolaganju. Belgijski klub ove sezone nije opravdao očekivanja i trenutno je na sedmom mjestu u ligi, no čini se da su u posljednje vrijeme uhvatili formu. Nicky Hayen je preuzeo ekipu u prosincu i od tada su odigrali osam utakmica. Trenutno imaju niz od četiri uzastopne pobjede, a jedini poraz u 2026. godini doživjeli su na početku proljetne sezone.

Dinamo i Genk već su se susreli u Europa ligi 2021./2022. godine. Tada je Dinamo slavio 3-0 na gostovanju u Belgiji, dok je na Maksimiru završilo 1-1. Dinamo je prošao skupinu s tri boda iza West Hama, dok je Genk završio na posljednjem mjestu.

"Moja očekivanja su velika. Zato što sam već toliko puta rekao u svojim izjavama i komentarima da ovom Dinamu jako vjerujem. Što se terena tiče, Dinamo meni izgleda dobro. Dinamo meni izgleda puno ozbiljnije, ako govorimo o razlici između sada i prvog dijela prvenstva. Definitivno stojim iza svojih riječi da Dinamo ima velike šanse, iako igra protiv ozbiljne momčadi. Minimum 50:50, definitivno", kazao je Igor Pamić za Net.hr u najavi utakmice.

