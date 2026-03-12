FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBENO /

Bitne promjene: HNS nam potvrdio velike vijesti za Prvu ligu

Bitne promjene: HNS nam potvrdio velike vijesti za Prvu ligu
×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Posljednji put se Prva NL mijenjala sa sezone 2021./22. na sezonu 2022./23., kada je HNS druge momčadi izbacio iz lige i smanjio broj klubova na 12

12.3.2026.
11:50
Roko Silov
Luka Antunac/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Drugi rang hrvatske nogometne piramide – Prva NL sljedeće će sezone izgledati veoma drukčije nego u posljednjih nekoliko sezona.

Glavna je promjena dopuštenje da u Prvoj NL nastupaju i druge momčadi prvoligaša, što je jedino Dinamo iskoristio, ali velika je promjena i rast broja klubova. Mi smo stoga kontaktirali HNS da nam objasni kako će naredne sezone izgledati Prva NL. Evo odgovora:

"U natjecateljskoj godini 2026/27. u SuperSport Prvu NL ući će klub koji je ispao iz SuperSport HNL-a, GNK Dinamo II i četiri najbolje plasirana kluba SuperSport Druge NL u natjecateljskoj godini 2025/26. koji budu imali licencu."

To znači da će, u odnosu na prijašnja prvenstva, 11. klub biti siguran, to jest da neće biti doigravanja za ostanak u ligi.

Posljednji put se Prva NL ovoliko mijenjala sa sezone 2021./22. na sezonu 2022./23., kada je HNS druge momčadi izbacio iz lige i smanjio broj klubova u ligi na 12.

      Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

Prva Nl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx