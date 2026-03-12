Bitne promjene: HNS nam potvrdio velike vijesti za Prvu ligu

Drugi rang hrvatske nogometne piramide – Prva NL sljedeće će sezone izgledati veoma drukčije nego u posljednjih nekoliko sezona.

Glavna je promjena dopuštenje da u Prvoj NL nastupaju i druge momčadi prvoligaša, što je jedino Dinamo iskoristio, ali velika je promjena i rast broja klubova. Mi smo stoga kontaktirali HNS da nam objasni kako će naredne sezone izgledati Prva NL. Evo odgovora:

"U natjecateljskoj godini 2026/27. u SuperSport Prvu NL ući će klub koji je ispao iz SuperSport HNL-a, GNK Dinamo II i četiri najbolje plasirana kluba SuperSport Druge NL u natjecateljskoj godini 2025/26. koji budu imali licencu."

To znači da će, u odnosu na prijašnja prvenstva, 11. klub biti siguran, to jest da neće biti doigravanja za ostanak u ligi.

Posljednji put se Prva NL ovoliko mijenjala sa sezone 2021./22. na sezonu 2022./23., kada je HNS druge momčadi izbacio iz lige i smanjio broj klubova u ligi na 12.

