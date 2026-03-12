Vozači brinu: 'Samo je pitanje vremena kada će se dogoditi veliki sudar'

Masovni sudari na startnoj liniji ove sezone neizbježni su ukoliko ako se ne izmijene novi propisi Formule 1 za motore, reklo je nekoliko vozača uoči Velike nagrade Kine, s obzirom na to da pogonski sklopovi nekih timova omogućavaju da se bolidi kreću puno brže od drugih.

Vozač Racing Bullsa, Liam Lawson, rekao je novinarima da se pripremio za udar nakon što se njegov bolid sporo pokrenuo s linije na Velikoj nagradi Australije prošlog vikenda, a u retrovizoru je uočio kako mu se Alpine Franca Colapinta brzo približava.

"Ako se ovako nastavi, onda su sudari neizbježni,. Trenutno je prilično opasno," rekao je Novozelanđanin koji je pohvalio Argentinca Colapinta zbog njegovih munjevitih refleksa, pa njegov Alpineov volid nije prešao preko njegova stražnjeg dijela. Colapinto je rekao da misli da će timovi brzo shvatiti kako postići bolju ravnotežu na startnoj liniji, ali je priznao da je trenutno malo opasno.

Prema novim pravilima, otprilike polovica vršne snage automobila dolazi iz baterije, dok turbo više ne pokreće elektromotor uklonjen iz ovogodišnjih pogonskih jedinica, što otežava stvaranje dovoljne energije i turbo pojačanja dok automobili stoje na startnoj liniji čekaju da se svjetla ugase i započne utrka.

Zbog uvođenja omjera 50-50 između električne energije i motora s unutarnjim izgaranjem, automobili iz 2026. proizvode daleko veći okretni moment, što znači da automobil s kraja startne linije može doći do startne linije daleko većom brzinom - recept za katastrofu ako se vodeći vozač muče s motorom.

"Samo je pitanje vremena kada će se dogoditi veliki sudar", rekao je vozač Cadillaca Sergio Perez. "Ove pogonske jedinice je vrlo teško pokrenuti.A onda može biti vrlo, vrlo opasno, jer su brzine koje postignete unutar dvije do tri sekunde ekstremne“, dodao je.

Vozač Williamsa Carlos Sainz rekao je da također smatra da će doći do velikog sudara ako se pravila ne promijene, dodajući da novi način rada "Boost" uveden za pomoć pri pretjecanju također znači da automobili generiraju opasne brzine na startu.

