Iran objavio snimku tunela, krije ubojito oružje: 'Ovim napadamo u Hormuškom tjesnacu'

Iran je objavio snimku za koju tvrdi da prikazuje flotu njihovih pomorskih dronova s eksplozivom koji se koriste za napade u Hormuškom tjesnacu.

Iranski režim zatvorio je tjesnac, inače ključni prolaz za 20 posto svjetske nafte, te pojačao napade na brodove u regiji.

U ranije objavljenim propagandnim snimkama Iran se pohvalio podzemnim tunelima ispunjenim pomorskim dronovima, protubrodskim projektilima i morskim minama. Prikazani su brojni jurišni čamce koji se koriste za lansiranje dronova na brodove u prolazu.

Iran published footage of underground tunnels stocked with naval drones, anti-ship missiles, and sea mines. Reuters reported, citing US officials, that Iran has mined the Strait of Hormuz with dozens of sea mines. #Iran pic.twitter.com/Kcwp5UqkXq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

Iran je također zaprijetio da će upotrijebiti svoje podvodne projektile - za koje tvrdi da ih posjeduju samo oni i Rusija - kako bi podigao cijenu nafte na 200 dolara po barelu.

Visoki general Islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je da zemlja posjeduje projektile "koji se ispaljuju pod vodom brzinom od sto metara u sekundi" i koje bi Iran mogao "upotrijebiti u danima koji dolaze".

Obraćanje novog vrhovnog vođe

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da će Perzijski zaljev poteći "krvlju osvajača" ako SAD i Izrael nastave s napadima.

"Svaka agresija na tlo iranskih otoka slomit će svaku suzdržanost. Odbacit ćemo svaku suzdržanost i učiniti da Perzijskim zaljevom poteče krv osvajača", rekao je.

U četvrtak se po prvi put navodno, pisanom izjavom, obratio i novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei koji je također najavio protumjere i da će inzistirati na odšteti za stradale.

"Šteta i osobna imovina ljudi koji su oštećeni tijekom rata moraju biti nadoknađeni... Tražit ćemo odštetu. A ako ne prihvate, oduzet ćemo im imovinu, njihovu imovinu. A ako ne prihvate, uništit ćemo im imovinu", navodi se u njegovoj objavi.

