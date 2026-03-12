USKOK udario na kreditnu hobotnicu: Izvlačili novac iz banke, deseci osumnjičenih

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pokrenuo je istragu protiv 34 hrvatska državljana i jedne državljanke s dvojnim hrvatsko-mađarskim državljanstvom zbog sumnje na niz kaznenih djela povezanih s nezakonitim odobravanjem kredita u jednoj poslovnoj banci.

Istraga je pokrenuta na temelju posebnog izvješća Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, nakon provedenih izvida. Osumnjičene se tereti za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganje u toj zlouporabi, krivotvorenje isprava, davanje i primanje mita te krivotvorenje službene ili poslovne isprave, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Prema sumnjama USKOK-a, trojica osumnjičenika povezala su se u razdoblju od veljače do 27. lipnja 2023. godine na području Zagreba i Zagrebačke županije kako bi ostvarili nezakonitu materijalnu korist na štetu banke. Među njima je i financijski savjetnik zaposlen u banci koji je bio ovlašten za obradu kreditnih zahtjeva, odobravanje kredita i sklapanje kreditnih ugovora.

Sumnja se da su pronalazili osobe koje nisu imale zadovoljavajuću kreditnu sposobnost, ali su bile zainteresirane za dobivanje novca. Takvim osobama obećavali su odobrenje kredita bez obzira na njihovu financijsku situaciju i činjenicu da kredit neće moći u potpunosti vraćati. Zauzvrat su od njih tražili dio isplaćenog novca.

Lažna dokumentacija

Kako bi se krediti odobrili, jedan od osumnjičenika osiguravao je izradu lažne dokumentacije u kojoj se neistinito prikazivalo da su podnositelji zahtjeva kreditno sposobni. Takvu dokumentaciju zainteresirane osobe predavale su bankarskom službeniku koji je potom odobravao kredite ili ih prosljeđivao na daljnje odlučivanje, iako je znao da su podaci neistiniti.

Budući da ovlaštene osobe u banci nisu imale razloga sumnjati u vjerodostojnost dokumentacije, krediti su odobravani, a novac je isplaćivan na račune podnositelja zahtjeva. Nakon toga su osumnjičenici novac podizali u gotovini, dio zadržavali za sebe, a dio predavali organizatorima kao naknadu za posredovanje u odobravanju kredita.

Prema navodima USKOK-a, na taj je način banka oštećena za ukupno 799.949,64 eura, koliko je isplaćeno kroz neosnovano odobrene kredite. Organizatori su pritom za sebe zadržavali najmanje deset posto vrijednosti svakog kredita, čime su ostvarili nezakonitu korist od najmanje 97.100 eura.

Većina korisnika kredita nije ispunjavala svoje obveze prema banci ili ih je ispunjavala samo djelomično.

USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za petoricu osumnjičenika, dok za ostale osumnjičene pritvor nije zatražen jer, prema procjeni tužiteljstva, za to nije bilo zakonskih osnova.

