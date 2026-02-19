Kovačević odabrao početnu postavu za Genk: Svi se pitaju zašto je jedan igrač u prvih 11...

Dinamo Zagreb večeras od 18.45 na Maksimiru otvara play-off UEFA Europska liga protiv KRC Genk. Ulog je velik, pobjednik dvomeča ide u osminu finala.

Trener Mario Kovačević ističe da je Genk među jačim momčadima natjecanja i tržišno dvostruko vrjedniji, ali poručuje da Dinamo na Maksimiru uvijek ide na pobjedu.

U sastavu se ne očekuju iznenađenja: Livaković je siguran na golu. Moris Valinčić trebao bi krenuti na desnom beku, a uz njega bi u zadnjoj liniji trebali biti Vinlof, McKenna i Dominguez. U veznoj liniji standardni trojac Mišić, Stojković, Zajc, dok je Dion Drena Beljo (17 golova) prva napadačka opcija. Podršku po krilima trebao bi imati u Topiću i Hoxhi. Upravo je pozicija desnog krila najveća dvojba ili trojba. Naime, mnogi vide Lisicu, a pogotovo Bakrara kao bolju opciju u ovoj utakmici, a razlog je jednostavan, traži se pobjeda uoči uzvrata. Podsjetimo, veza Lisica - Valinčić radila je probleme svakoj obrani s kojom se susrela, a u ovom slučaju Mateo bi mogao biti i faktor iznenađenja koji dugo nije igrao i vraća se u formu...

Genk, koji vodi Nicky Hayen, u belgijskom je prvenstvu tek sedmi, ali u Europskoj ligi bio je deveti sa 16 bodova. Sudit će Turčin Umut Meler, koji je Dinamu posljednji put sudio 2021. protiv Krasnodara.

