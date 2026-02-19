Bivši trener otkrio što vidi u ovom Dinamu uoči važne europske utakmice

Uoči prve europske utakmice protiv belgijskog Genka, Dinamo u dvoboj ulazi s dobrom atmosferom. Nakon pobjede protiv Istre, kojom su “Modri” svoje navijače počastili za Valentinovo, optimizam je ponovno prisutan, unatoč remiju na Rujevici tjedan ranije. O aktualnom trenutku Dinama i njegovim europskim ambicijama govorio je bivši trener kluba, Branko Ivanković.

Ivanković je Dinamo vodio u tri navrata (2006.–2008., kratko 2008. te 2013. godine), a u tom razdoblju klub je odigrao niz zapaženih europskih utakmica protiv velikana poput Arsenal, Werder Bremen i Ajax, kojeg je Dinamo senzacionalno izbacio u Amsterdamu. U grupnim fazama Kupa UEFA odmjeravali su snage s Basel, Hamburger SV, Brann i Rennes, dok je 2013. godine vodio momčad protiv PSV Eindhoven, Ludogorets Razgrad i Chornomorets Odesa.

Dinamo je, prema njegovu mišljenju, napravio bitan pomak i potvrdio ono što se najavljivalo na početku sezone – da ima najbolji kadar u ligi. Forma je značajno podignuta u odnosu na raniji dio prvenstva, a optimizam je prisutan ne samo u domaćem natjecanju, nego i u Europi. Smatra da razlike nisu toliko velike da se ne bi mogli ostvariti ambiciozni ciljevi.

Posebno naglašava širinu kadra kao ključnu prednost. Dinamo, ističe, ima 17 ili 18 igrača koji u svakom trenutku mogu kvalitetno zamijeniti bilo kojeg člana početne postave. Upravo takva konkurencija i duga klupa jamstvo su kontinuiteta rezultata, što je nužno ako se želi uspjeh na više frontova.

Pred Dinamom je zahtjevan raspored i borba na tri kolosijeka do kraja sezone. Ivanković priznaje da su mogući periodi slabije forme ili oscilacija, no uvjeren je da bi zahvaljujući širini kadra ti padovi trebali biti minimalni.

