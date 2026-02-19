Nakon kaosa u Ligi prvaka, uvodi se pravilo koje mijenja sve?

Nakon kaosa na utakmici Benfice i Real Madrida u doigravanju za osminu finala Lige prvaka i optužbi za rasizam, zbog kojeg je susret prekinut na desetak minuta, FIFA razmatra uvođenje pravila kojima bi zabranila nogometašima da prekrivaju usta dresom.

Kaos na utakmici Reala i Benfice je izbio nakon što je nogometaš Benfice Gianluca Prestianni navodno rasistički uvrjedio Realovog Viniciusa Juniora, nazvavši ga "majmunom". Vini je odmah to prijavio sucu i uslijedio je prekid.

I dalje se vuku repovi oko ovog slučaja, a najveći problem je taj što je Prestianni pričao dok je usta prekrio dresom, pa je nemoguće sa sigurnošću znati što je točno rekao.

Kako u budućnosti više ne bi dolazilo do ovkvih slučajeva, FIFA navodno razmišlja o uvođenju pravila kojime bi zabranila nogometašima prekirivnje usta dresom.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA members have reportedly confirmed that the organization will DISCUSS a proposal to introduce a new rule called the “Prestianni Law.”



The idea would allow sanctions for players who deliberately cover their mouths while insulting opponents on the pitch.… pic.twitter.com/fKUlGWYavT — SethJoe Football ⚽️ (@SportsBuzzDail) February 19, 2026

"FIFA razmatra prijedlog usvajanja 'Prestianni pravila' u kojem bi se igrači mogli sankicionirti ako namjerno prekriju usta u trenucima dok vrijeđaju protivnika na terenu", objavio je Sky Sports.

Prestianni je nakon utkakmice negirao optužbe da je rasistički vrijeđao Vinicusa, a Realov Brazilac ne odustaje od optužbi.

