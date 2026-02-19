Brutalan istup bivšeg vratara: Vinicius na meti zbog 'licemjerja', Mbappé uvučen u skandal

Bivši paragvajski vratar José Luis Chilavert ponovno je javno kritizirao Vinícius Júnior, ovaj put u kontekstu incidenta s igračem Benfice Gianlucom Prestianniem. Povod je bila Viniciusova prijava da ga je argentinski nogometaš rasistički uvrijedio tijekom utakmice, a Chilavert je u radijskom gostovanju stao na stranu Prestiannija, iznijevši pritom niz uvredljivih i diskriminatornih izjava, prenosi Marca.

Incident se dogodio nakon Viniciusove proslave pogotka, kada je Brazilac prišao francuskom sucu Françoisu Letexieru i prijavio da ga je Prestianni nazvao “majmunom”. Sudac je aktivirao protokol predviđen za slučajeve rasizma, što je dovelo do privremenog prekida susreta, ali bez konačne disciplinske odluke na terenu.

Situacija je izazvala burne reakcije na obje klupe. Trener Benfice José Mourinho poručio je kako proslave trebaju biti primjerenije te naglasio da Benfica kao klub ne tolerira rasizam, podsjetivši na klupsku legendu Eusébija. S druge strane, trener Reala Álvaro Arbeloa izjavio je kako su riječi upućene Viniciusu nedopustive te pozvao da se utvrdi što je točno izrečeno.

Chilavert je u razgovoru za Radio Rivadaviju ustvrdio da je Vinicius prvi započeo verbalni sukob te da se, prema njegovu mišljenju, radi o uzajamnim uvredama. Također je pozvao Benficu da zaštiti svog igrača i usprotivio se mogućim sankcijama UEFA-e protiv Prestiannija, smatrajući da bi takva odluka stvorila presedan.

"Solidariziram se s Prestiannijem jer Vinicius je prvi koji sve vrijeđa. Ako se pogleda snimka, on mu je prvi rekao 'seronja'. Prva uvreda došla je od tamnoputog igrača", izjavio je 60-godišnji Chilavert, koji je već 2024. poručio Brazilcu: "Neka ne bude peder, nogomet je za muškarce".

U istom istupu Chilavert je iznio niz homofobnih i spornih tvrdnji o stanju u modernom nogometu, a kritike je proširio i na Kylian Mbappé, koji je tijekom utakmice stao u obranu Viniciusa i tvrdio da je Prestianni više puta ponovio rasističku uvredu. Chilavert je pritom iznosio i osobne komentare o Mbappéovu privatnom životu.

"Što on ima reći? Mbappé priča o vrijednostima i svemu tome, a živi s transvestitom. To nije normalno. Svatko može sa svojim životom raditi što želi, ali nije normalno da muškarac živi s transvestitom. Najbolje što muškarac može imati pored sebe je žena", zaključio je Chilavert, aludirajući na navodnu vezu francuskog napadača s transrodnom manekenkom Inés Rau iz 2022. godine.

Ovo nije prvi put da se bivši paragvajski reprezentativac javno obrušava na Viniciusa. Još ranije je iznosio kontroverzne stavove o njegovim istupima protiv rasizma. Najnovije izjave izazvale su oštre reakcije u dijelu javnosti, dok se službene istrage oko samog incidenta i dalje očekuju.

