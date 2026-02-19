FREEMAIL
UŽAS /

Zastrašujuće vijesti: Trener zlatne klizačice uhićen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika

Zastrašujuće vijesti: Trener zlatne klizačice uhićen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika
Foto: Paul Kitagaki Jr/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Benjamin Shroats uhićen je u srijedu u svom domu nakon optužbi za neprimjerene veze s dvoje sportaša

19.2.2026.
15:49
Sportski.net
Paul Kitagaki Jr/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Benjamin Shroats, trener umjetničkog klizanja, koji je nekada trenirao zlatnu olimpijku Amber Glenn, uhićen je zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. 

Benjamin Shroats uhićen je u srijedu u svom domu nakon optužbi za neprimjerene veze s dvoje sportaša. 47-godišnjak, koji je bio povezan s Klizačkim klubom Dallas, suočava se s optužbama za nepristojno ponašanje s djetetom i seksualni napad, piše Daily Mail

 

 

Shroats je navodno trenirao i Amber Glenn koja je u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama postala olimpijska prvakinja u timskon natjecanju. Prema CBS Texasu, službenici su 15. veljače otvorili istragu nakon što je podnesena prijava da je Shroats navodno imao neprimjerene veze s dvoje svojih klizačica. Jedna od njih navodno je započela dok je sportašica bila maloljetan. 

Ranije ovog mjeseca, Amber Glenn je otkrila da uzima pauzu od društvenih mreža nakon što je dobila 'zastrašujuću količinu mržnje' zbog osude Donalda Trumpa zbog njegovog postupanja prema LGBTQ+ zajednici.

