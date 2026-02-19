Zastrašujuće vijesti: Trener zlatne klizačice uhićen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika

Benjamin Shroats, trener umjetničkog klizanja, koji je nekada trenirao zlatnu olimpijku Amber Glenn, uhićen je zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Benjamin Shroats uhićen je u srijedu u svom domu nakon optužbi za neprimjerene veze s dvoje sportaša. 47-godišnjak, koji je bio povezan s Klizačkim klubom Dallas, suočava se s optužbama za nepristojno ponašanje s djetetom i seksualni napad, piše Daily Mail.

North Texas figure skating coach Benjamin Shroats has been arrested and charged with indecency with a child and sexual assault following an investigation into alleged inappropriate relationships with two of his athletes. https://t.co/cqDGH9ZWe3 — FOX 4 NEWS (@FOX4) February 19, 2026

Shroats je navodno trenirao i Amber Glenn koja je u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama postala olimpijska prvakinja u timskon natjecanju. Prema CBS Texasu, službenici su 15. veljače otvorili istragu nakon što je podnesena prijava da je Shroats navodno imao neprimjerene veze s dvoje svojih klizačica. Jedna od njih navodno je započela dok je sportašica bila maloljetan.

Ranije ovog mjeseca, Amber Glenn je otkrila da uzima pauzu od društvenih mreža nakon što je dobila 'zastrašujuću količinu mržnje' zbog osude Donalda Trumpa zbog njegovog postupanja prema LGBTQ+ zajednici.

